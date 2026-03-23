الذكاء الاصطناعي في «ميتا» يخرج عن السيطرة

خرج نظام الذكاء الاصطناعي في شركة «ميتا بلاتفورمس» عن السيطرة، ما أدى إلى كشف بيانات حساسة خاصة بالشركة والمستخدمين، لموظفين غير مصرح لهم بالوصول إليها.

وأفادت الشركة بأن موظفاً نشر على منتدى داخلي طلباً للمساعدة في مسألة تقنية، إلا أن مهندساً آخر طلب من نظام الذكاء الاصطناعي تحليل السؤال، فنشر النظام رداً دون استئذان المهندس. واتضح أن النظام لم يقدم نصيحة سليمة، واتخذ الموظف الذي طرح السؤال إجراءات محددة بناء على توجيهات النظام، ما أدى إلى إتاحة كميات هائلة من بيانات الشركة والمستخدمين لمهندسين غير مصرح لهم بالوصول إليها، لمدة ساعتين.