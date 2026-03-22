المكسّرات.. تنوّع في النكهات ودول المنشأ واللوز والجوز والفستق الأعلى طلباً

كشف مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم» في منافذ بيع رئيسة في الأسواق، عن وجود نحو 37 علامة تجارية لمنتجات المكسّرات بمختلف أنواعها، فيما يعد اللوز والجوز والفستق من الأعلى طلباً من ضمن أنواع المكسّرات.

كما أظهر المسح وجود تنوع كبير في مصدر تلك المكسرات، ودول المنشأ الموردة للسوق المحلية، فيما استحوذت العلامات التجارية المعبأة في أسواق الدولة محلياً على الحصص الكبرى من المعروض التجاري في السوق.

وكشف المسح عن آلية عرض المكسرات في الأسواق، إذ تباع سائبة «بالوزن»، أو مغلفة بأكياس، وضمن عبوات، فضلاً عن أنها تباع بنكهات مختلفة تناسب مختلف الأذواق.

وأكد مسؤولان في قطاع تجارة التجزئة لـ«الإمارات اليوم»، أن مبيعات المكسّرات تشهد عادة ارتفاعاً لافتاً خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بنسب تجاوز 60% مقارنة بالأيام العادية.

تنوع كبير

وتفصيلاً، أظهر مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم» في منافذ بيع رئيسة لتجارة التجزئة في الأسواق المحلية بدبي والشارقة وجود نحو 37 علامة تجارية لمنتجات المكسرات بمختلف أنواعها.

وكشف المسح عن تنوع كبير في دول المنشأ الموردة للمكسرات إلى أسواق الدولة، أبرزها: الهند، والولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ولبنان، والمملكة المتحدة، فضلاً عن منتجات من دول أميركا اللاتينية مثل تشيلي والبرازيل، فيما استحوذت المنتجات المعبأة في أسواق الدولة على الحصص الكبرى من المعروض في الأسواق.

وأظهر المسح الميداني تنوع طريقة بيع تلك المكسرات، إذ يباع بعض المسكرات بشكل سائب (الكيلوغرام وفئات أوزانه)، فيما يعرض بعضها الآخر في عبوات بلاستيكية، أو معدنية، أو زجاجية، أو أكياس بأوزان مختلفة.

أما أبرز منتجات المكسّرات المتوافرة في الأسواق فتشمل: الجوز، والبندق، والبيكان، والفول السوداني، واللوز، والكاجو، والفستق، ومكاديميا، والمكسرات البرازيلية، إضافة إلى خليط لمكسرات آسيوية المنشأ من دول مثل الفلبين وتايلاند واليابان.

كما أظهر المسح وجود عدد كبير من منتجات المكسرات لعلامات تجارية تابعة لـ«تعاونيات» ومنافذ «هايبرماركت»، إذ تباع كل علامة بشكل حصري داخل منفذ البيع، بأسعار تكون عادة أقل من أسعار العلامات التجارية الأخرى، تشجيعاً للمستهلكين على شرائها.

نكهات ومواصفات

وتباع المكسّرات في منافذ البيع بنكهات مختلفة: مُملحة ومحمّصة، وأخرى دون تمليح أو تحميص، أو مُدخنة، فيما تباع أنواع بنكهة الفلفل، أو الليمون، والكراميل، و«الباربكيو»، كما يعرض بعضها مضافاً إليها السمسم، أو مخلوطة مع الفواكه المجففة، أو مغطاة بالشوكولاتة.

وتتوافر مكسرات في الأسواق بمواصفات صحية للمتعاملين الذين يتبعون أنظمة غذائية خاصة أو للحمية، حيث تمتاز تلك المنتجات بملح منخفض، أو خالية من الزيوت أو أي ألوان اصطناعية.

المنتجات العضوية

ووفقاً للمسح الميداني، تعتبر المكسرات البرازيلية العضوية الأعلى سعراً في الأسواق، إذ يصل سعر عبوة منها بوزن 250 غراماً منها نحو 50 درهماً. وعموماً، تباع منتجات المكسّرات العضوية بأسعار أعلى من نظيرتها التقليدية، كما تباع منتجات المكسرات السائبة (بالوزن) بأسعار تقل في المعتاد عن المنتجات المغلفة، سواء بأكياس أو بعبوات، فيما يعتبر الفول السوداني أقل أنواع المكسرات سعراً في الأسواق.

ارتفاع المبيعات

وقال مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة التجزئة، محمد بشير، لـ«الإمارات اليوم»: «تشهد منتجات المكسّرات بشكل عام ارتفاعاً في الطلب عليها خلال موسمي شهر رمضان وعيد الفطر، إذ تتجاوز مبيعاتها خلال تلك الفترة نحو 60%، مقارنة بالأيام العادية».

وأضاف أن «اللوز والجوز والفستق، تعد من الأعلى طلباً من ضمن أنواع المكسّرات، وذلك لدخولها ضمن مكونات عدد كبير من الوجبات التي يتم إعدادها من قبل الجاليات المقيمة في الدولة».

وأوضح أن «معظم عمليات الطلب يتم على المكسّرات السائبة مقارنة بالمعلبة أو المغلفة، لكونها أقل سعراً، فضلاً عن أنها تتيح للمستهلك حرية شراء الوزن الذي يحتاجه وبالميزانية التي يضعها لذلك، دون التقيد بأوزان وأسعار المعبأة في الأكياس والمعلبات الجاهزة».

من جهته، قال مدير المشتريات في منفذ لتجارة التجزئة، ديليب فيشال، إن «أسواق المكسرات في الدولة تشهد تنوعاً وتبايناً كبيراً، وهو ما يلبي الاحتياجات المختلفة للمستهلكين من مختلف الجنسيات في الدولة».

وأوضح أن «منتجات المكسرات تشهد طلباً فائقاً خلال موسمي رمضان وعيد الفطر، وذلك لارتباط تلك المنتجات أو دخولها ضمن مكونات الوجبات، أو تناولها بشكل أكبر خلال تلك الفترة»، لافتاً إلى أن «نسب نمو مبيعات المكسرات خلال رمضان وعيد الفطر تصل إلى نحو 60% مقارنة بالأيام العادية».

وأرجع توافر المكسرات التي تعبأ في الدولة بشكل كبير، إلى كون العديد من الشركات الموردة يفضل تعبئة تلك المنتجات محلياً بعد استيرادها، للحصول على عائدات مالية أكبر مقارنة بكلفة استيرادها معلبة بشكل جاهزة من دول المنشأ.

المكسّرات.. فوائد صحية

تحتوي المكسرات عموماً على العديد من الفوائد الصحية، مع كونها تشتمل على نسب جيدة من الفيتامينات، والمعادن المفيدة للجسم التي تحافظ على صحة القلب، والوقاية من العديد من الأمراض.

كما تساعد المكسرات في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم، وارتفاع ضغط الدم، بفضل احتوائها على أحماض دهنية غير مشبعة.

ومن ضمن الفوائد الصحية للمكسرات، كونها مفيدة في إدارة الوزن والشعور بالشبع، وذلك بفضل غناها بالألياف والدهون الصحية، ما يسهم في التحكم بالوزن، فضلاً عن أن الجسم لا يمتص جميع سعراتها الحرارية.

وتحتوى المكسرات على مواد تساعد على دعم صحة المخ، خصوصاً منتجات الجوز، والذي يحتوي على فيتامين «هـ»، والأحماض الدهنية «أوميغا-3»، ومضادات الأكسدة، وبما يساعد في حماية الدماغ، وتعزيز وظائفه مع التقدم في العمر.

وتعد المكسرات من المنتجات المفيدة لمرضى السكري، إذ تُعدّ خياراً مثالياً لمرضى السكري، لأنها غنية بدهون صحية تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، خصوصاً مع قلة محتواها من الكربوهيدرات، كما أنها مفيدة لصحة صحة العظام والأعصاب، مع احتوائها على المغنيسيوم والبوتاسيوم، ما يسهم في تقوية العظام، ودعم صحة الأعصاب.

وفي المقابل، تحذر تقارير من كون بعض المكسرات قد تحتوي على أضرار لبعض الأشخاص الذين قد يعانون حساسية من بعض أنواع المكسرات، إضافة إلى أن «الأفراط» في تناول بعض المكسرات بمعدلات كبيرة يهدد بزيادة الوزن بشكل سريع.

كما حذرت تقارير من أن حفظ المكسرات بطريقة خاطئة يعرضها لرطوبة عالية، ما يتسبب في تعرضها إلى الفطريات التي تفرز سموماً فطرية، وبالتالي تزيد من فرص المخاطر الصحية، ولذلك، ينصح بضرورة الابتعاد عن المكسرات التي تحتوي على فطريات أو رائحة كريهة.

علامات تجارية للمكسرات

«بايارا»، «لولو»، «حلبي»، «بست»، «الرفاعي»، «كرانشوس»، «سيبرجير»، «وودستوك»، «كارفور»، «يونيون»، «أرويجنال فود»، «شارقة كووب»، «باسسي»، «ناجيريا»، «دينج دونج»، «أجروفينو»، «ماوا»، «كريكيتا»، «ماي فاينست»، «جودنيس»، «زيبا»، «ايرث جودز»، «برايم ناتس»، «نتي ناتس»، «أمريكان هارفست»، «الدوري»، «بوابة ليوا»، «مينا»، «بيكس»، «لوس بينوس»، «ماستر»، «أورجانيك لاردر»، «ناتشورز تشويس»، «نورير»، «كاستنيا»، «إيلان»، «مادهور».

