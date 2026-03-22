تقنية جديدة تدعم شبكات الاتصال حتى الجيل السادس

ابتكر فريق بحثي صيني، تقنية اتصالات لاسلكية جديدة، تدعم شبكات تمتد من الجيل الثاني «2 جي» إلى الجيل السادس «6 جي» في آن واحد، وتتيح إمكانية تصغير حجم المحطات القاعدية، وتخفيض حجم استهلاك الطاقة بأكثر من 10 أضعاف، وتوفر دعم الأجهزة للتطبيقات المتقدمة مثل الذكاء المتجسد والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

واقترح باحثون من كلية الإلكترونيات في جامعة بكين، منصة أجهزة موحدة لكسر الحواجز بين الشبكات من الأجيال المختلفة، حيث إنه على عكس الحلول التقليدية، تستخدم المنصة الجديدة الضوء كوسيط، حيث تقوم بتعديل الإشارات اللاسلكية على وحدات بصرية لتوليد عدد ضخم من القنوات اللاسلكية بشكل مستقر ومتزامن.