«إمباور» ترفع نسبة استخدام المياه المعاد تدويرها إلى 9.22 %

أكّدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يُصادف 22 مارس من كل عام، التزامها الممارسات التشغيلية والبيئية المسؤولة، وحرصها على صون الموارد الطبيعة وعلى رأسها المياه، من خلال توظيف تقنية التناضح العكسي، واستخدام المياه المعالجة بدلاً من العذبة في عمليات تبريد المناطق، مشيرة إلى أنها رفعت قدرتها الداخلية للتناضح العكسي إلى 24 ألفاً و969 متراً مكعباً يومياً خلال عام 2025، مقارنةً بـ21 ألفاً و359 متراً مكعباً يومياً في عام 2024، فيما ارتفعت نسبة استخدام المياه المعاد تدويرها إلى 9.22%، مقارنة بـ8.3% في عام 2024.

كما أكدت المؤسسة في بيان أمس، حرصها على تبني أحدث التقنيات المستدامة والذكية التي تسهم في ترشيد استهلاك الموارد والطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، تماشياً من توجهات دولة الإمارات في إدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أحمد بن شعفار: «تُعد المياه مورداً حيوياً وأساسياً للحياة والتنمية المستدامة، لذا نحرص في (إمباور) على تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ضمن عملياتنا التشغيلية، من خلال اعتماد المياه المعالجة وتقنية التناضح العكسي في عمليات تبريد المناطق لتقليل الاعتماد على المياه العذبة».

وأضاف: «تنسجم هذه الجهود مع توجيهات القيادة الرشيدة بصون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، عبر تبني ممارسات مسؤولة وكفؤة في إدارة الموارد»، مؤكداً أن «إمباور» تعمل على توفير خدمات تبريد المناطق وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية، استناداً إلى منهجية تشغيلية مستدامة تتماشى مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036.