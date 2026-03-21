العربية للطيران: تقلبات جوية متوقعة قد تؤثر على عملياتنا في مطارات الدولة

حذرت العربية للطيران من توقعات بأحوال جوية غير مستقرة في الإمارات العربية المتحدة بدءاً من اليوم وخلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على عملياتها في مطارات الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة.

ودعت الشركة المسافرين إلى تخصيص وقت إضافي لرحلاتهم، مع التأكد من اتباع عدد من الإرشادات، أبرزها التحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار، وعدم الحضور إلا في حال وجود حجز مؤكد، إضافة إلى تحديث بيانات التواصل عبر خدمة "إدارة الحجز" على موقعها الإلكتروني.