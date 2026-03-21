فلاي دبي تحذر من تأثير الاحوال الجوية على العمليات وتنصح بالوصول المبكر

أصدرت "فلاي دبي" إرشادات سفر للمسافرين، حذرت فيها من توقعات بحدوث أحوال جوية غير مستقرة في الإمارات بدءاً من اليوم وخلال الأيام المقبلة، ما قد يؤثر على عملياتها في مطار دبي الدولي وكذلك على رحلات المسافرين من وإلى المطار.

ودعت الشركة المسافرين إلى تخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار حفاظاً على السلامة، مع الالتزام بعدد من الإرشادات، أبرزها: التحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار، وعدم الحضور إلى المطار إلا في حال وجود حجز مؤكد، وتحديث بيانات التواصل عبر خدمة "إدارة الحجز" على موقعها الإلكتروني، إلى جانب التأكد من وزن الأمتعة المسموح به قبل السفر.

كما نصحت بالوصول إلى المطار قبل موعد المغادرة بأربع ساعات على الأقل، مشيرة إلى أن إغلاق إجراءات السفر يتم قبل 60 دقيقة من موعد الرحلة، مع ضرورة متابعة شاشات عرض الرحلات في المطار لمعرفة بوابة المغادرة.

وأكدت الشركة أن سلامة المسافرين تبقى على رأس أولوياتها.