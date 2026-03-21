«أبوظبي الأول» يدعم أبطال خط الدفاع الأول بحزمة مزايا وتسهيلات مالية

أطلق بنك أبوظبي الأول، مبادرة مخصّصة لدعم العاملين في خط الدفاع الأول في الدولة، تقديراً لجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع وحمايته. وأكد البنك أن هذه المبادرة تعكس التزامه الراسخ بدعم الكوادر العاملة في الصفوف الأمامية، عبر تقديم حلول عملية تسهم في تخفيف أعباء الحياة اليومية، وتمكّنهم من التفرغ لأداء دورهم الحيوي.

ويهدف برنامج المبادرة إلى تقديم دعم عملي وسريع يلبّي احتياجات العاملين في خط الدفاع الأول، ويوفّر لهم المرونة المالية، إلى جانب تسهيل وصولهم إلى الخدمات، وتقديم تجربة مصرفية ذات أولوية، ما يضمن تلبية احتياجاتهم بشكل فوري وعلى المدى الطويل، حيث سيقدم البنك مزايا فورية للعاملين في خط الدفاع الأول تشمل تسهيلات إقراض بشروط تفضيلية، ومكافآت استرداد نقدي، وخيارات مرنة لسداد القروض.

وفي إطار تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، يوفّر «أبوظبي الأول» هذه الخدمة عبر 20 فرعاً مخصّصاً بالقرب من مواقع العمل الحيوية، إلى جانب تسريع وتيرة الاستجابة وتقديم الدعم عبر مراكز الاتصال، ما يضمن تقديم مساعدة أكثر سرعة وفاعلية عند الحاجة.

وقالت رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول، فتون حمدان المزروعي: «يؤدي أبطال خط الدفاع الأول دوراً محورياً في المجتمع، ويجسدون يومياً أعلى معاني الالتزام والعطاء. ومن هذا المنطلق، نحرص في بنك أبوظبي الأول على تقديم دعم ملموس، عبر توفير حلول عملية وميسرة».

وأضافت: «يأتي إطلاق هذه المبادرة تزامناً مع احتفالاتنا بعيد الفطر المبارك، بما يعكس قيم التكاتف والتضامن التي تميز مجتمع دولة الإمارات، كما يأتي امتداداً لالتزامنا الراسخ بدعم من يكرّسون جهودهم لخدمة الوطن، وضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه من مساعدة اليوم وفي المستقبل».

وأكد بنك أبوظبي الأول مواصلته الالتزام بدعم المتعاملين معه والمجتمع، وتقديم حلول تُحدث أثراً حقيقياً في حياة الأفراد. كما جدّد التزامه بتقديم خدمات مصرفية ميسّرة، معرباً عن بالغ تقديره للعاملين في الصفوف الأمامية على تفانيهم والتزامهم الراسخ في تأدية دورهم المحوري.

يذكر أن بنك أبوظبي الأول، مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. وبلغ إجمالي موجودات البنك 1.40 تريليون درهم (382 مليار دولار) كما في نهاية ديسمبر 2025، وبذلك يعدّ من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم.

كما أن البنك مصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، على التوالي، مع نظرة مستقرة.

• البنك منح العاملين في خط الدفاع الأول في الدولة أولوية في الحصول على الخدمات عبر 20 فرعاً مخصصاً بالقرب من مواقع العمل.