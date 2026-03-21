الناقلات الوطنية تُمدد الإطار الزمني للتسهيلات المرنة أمام المسافرين

مدّدت الناقلات الوطنية الأطر الزمنية للخيارات المرنة التي أتاحتها للمسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بالإغلاق الجزئي للمجال الجوي الإقليمي، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تسهيل تعديل خطط السفر، ومنح المتعاملين مهلة زمنية كافية لإعادة ترتيب رحلاتهم.

وبحسب التحديثات التشغيلية الصادرة عن شركات الطيران، تشمل هذه التسهيلات إمكانية إعادة الحجز دون رسوم إضافية، أو طلب استرداد قيمة التذاكر، ضمن أطر زمنية محددة بحسب تاريخ إصدار التذكرة وموعد السفر الأصلي.

رحلات بديلة

ووفقاً لإشعارات السفر الصادرة عن الشركات حتى يوم أمس، فقد أتاحت شركة «طيران الإمارات»، خيارات أمام متعامليها الذين حجزوا رحلاتهم في الفترة بين 28 فبراير و15 أبريل، تتمثل في إعادة الحجز على رحلة بديلة في موعد أقصاه 31 مايو 2026، مشيرة إلى أنه يمكن أيضاً للمتعاملين أيضاً طلب استرداد قيمة التذكرة عن طريق تعبئة نموذج الاسترداد، إذا تم الحجز مع الشركة مباشرةً، أو عن طريق وكيل سفر في حال الحجز معهم.

وفي السياق ذاته، يمكن للمسافرين حاملي تذاكر السفر على «الاتحاد للطيران» الصادرة في أو قبل 28 فبراير 2026، والتي كانت مواعيد سفرهم الأصلية من 28 فبراير إلى 15 أبريل 2026، إعادة الحجز مجاناً على رحلات «الاتحاد للطيران» حتى 15 مايو 2026.

وذكرت الناقلة على موقعها الشبكي إنه يمكن أيضاً للمسافرين على جميع رحلات «الاتحاد للطيران» حتى 21 مارس، طلب استرداد المبلغ عبر الموقع الإلكتروني للناقلة، أو من خلال وكيل سفرهم.

إلى ذلك، أتاحت «فلاي دبي» للمتعاملين الذين حجزوا رحلاتهم بين 28 فبراير و31 مارس، إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى الوجهة نفسها، أو إلى وجهة أخرى ضمن شبكتها، وذلك حتى 30 يوماً من تاريخ السفر الأصلي، دون أي رسوم إضافية.

أما بالنسبة لشركة «العربية للطيران» فإن المسافرين المتأثرين بالرحلات نتيجة الاضطرابات في المجال الجوي الإقليمي، فيحق لهم خيارات عدة تتمثل في تغيير تاريخ الرحلة مجاناً خلال 30 يوماً، أو قسيمة سفر كاملة، إضافة إلى خيار استرداد كامل المبلغ بطريقة الدفع الأصلية.

سياسات مرنة

وقال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن «السياسات المرنة للناقلات الوطنية تعكس سمعتها العالمية، وتمنح المسافرين خيارات أوسع لتعديل خطط السفر».

وأضاف العوضي أن الناقلات الوطنية في دولة الإمارات أظهرت مستوى عالياً من المرونة في التعامل مع التغيرات التشغيلية الأخيرة في حركة الطيران، من خلال إتاحة مجموعة واسعة من الخيارات أمام المسافرين لإعادة ترتيب خطط سفرهم دون أعباء إضافية.

وأكد أن «تمديد الأطر الزمنية لإعادة الحجز، أو استرداد قيمة التذاكر يعكس نهجاً راسخاً لدى شركات الطيران الوطنية، يقوم على حماية حقوق المسافرين، وتعزيز ثقتهم في خدمات النقل الجوي»، مشيراً إلى أن «هذه السياسات المرنة أصبحت من العوامل التي تعزز السمعة العالمية التي تتمتع بها الناقلات الإماراتية».

وأوضح أن «الناقلات الوطنية سارعت إلى تقديم حلول مرنة للمسافرين الذين تأثرت رحلاتهم، من خلال السماح بإعادة الحجز دون رسوم إضافية، وتمديد الفترات الزمنية المتاحة لتعديل التذاكر، إضافة إلى إتاحة خيار استرداد قيمة التذاكر لمن يرغب في ذلك».

وأكد أن «هذه الإجراءات تمنح المسافرين خيارات متعددة لإعادة تنظيم خطط سفرهم بما يتناسب مع ظروفهم، سواء من خلال اختيار موعد جديد للسفر خلال الفترات المعلنة أو استرجاع قيمة التذكرة».

ولفت إلى أن «تمديد فترة إعادة الحجز إلى مواعيد لاحقة يعكس حرص الناقلات الوطنية على توفير أكبر قدر ممكن من المرونة للمسافرين، خصوصاً في ظل الظروف التشغيلية الاستثنائية التي قد تؤدي إلى تعديل جداول الرحلات».

ودعا العوضي المسافرين إلى اتباع مجموعة من الخطوات لضمان الاستفادة من الخيارات المرنة المتاحة، من بينها التحقق من حالة الرحلات، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال في الحجز لتلقي أي إشعارات تتعلق بتغييرات الرحلات. كما نصح العوضي المسافرين الذين حجزوا عبر وكالات سفر، بالتواصل مباشرة مع الوكيل لمتابعة خيارات إعادة الحجز أو استرداد التذاكر.