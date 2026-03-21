انخفاضات قياسية تحفز على شراء الذهب خلال عيد الفطر

سجّلت أسعار الذهب في اليوم الأول من عيد الفطر، انخفاضات قياسية جديدة تُعد الأعلى في تاريخه، بقيم راوحت بين 31 و52 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، لتواصل أسعار المعدن الأصفر تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي، محققة إجمالي انخفاضات يصل إلى 74.5 درهماً للغرام في ثلاثة أسابيع.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الانخفاضات السعرية للذهب تُعد الأكبر أسبوعياً للمعدن الأصفر من حيث القيمة، مؤكدين أنها أسهمت بشكل كبير في دعم إقبال المتعاملين على شراء هدايا المشغولات الذهبية في عيد الفطر، وهو ما سيؤثر بدوره في تنشيط المبيعات بمعدلات كبيرة. وتوقعوا لـ«الإمارات اليوم» أن تزداد وتيرة الطلب على السبائك الذهبية أيضاً خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «تراجع أسعار الذهب بمعدلات كبيرة، تُعد الأعلى أسبوعياً من حيث القيمة في تاريخه، كان من المحفزات القوية التي دعمت زيادة إقبال المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية كهدايا بمناسبة عيد الفطر».

وأضاف: «سيكون للتراجع القياسي الكبير الذي سجله المعدن الأصفر، انعكاسات إيجابية على الأسواق، عبر تنشيط المبيعات بمعدلات كبيرة خلال أيام عطلة عيد الفطر»، متوقعاً أن تشهد الأسواق نشاطاً كبيراً أيضاً في الطلب على السبائك الذهبية، سواء لأغراض الادخار، أو الاستثمار.

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد علي التهامي، إن «الأسواق تشهد حالياً نمواً في إقبال المتعاملين على شراء هدايا المشغولات الذهبية بمناسبة عيد الفطر، بدعم من الانخفاضات السعرية الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً».

وأضاف: «من المتوقع أن يسهم طول فترة عطلة عيد الفطر، مع الانخفاضات السعرية القياسية للذهب، في تنشيط مستويات الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية بمعدلات كبيرة»، لافتاً إلى أن العديد من المتعاملين كانوا يؤجلون قرارات الشراء حتى تسجيل تراجعات سعرية مناسبة محفزة.

في السياق نفسه، قال مدير محل «دهكين لتجارة الذهب والمجوهرات»، أشوك بويت، إن «مواصلة أسعار المعدن الأصفر التراجع على مدار ثلاثة أسابيع متتالية، كانت لها تأثيرات إيجابية في الطلب على المشغولات الذهبية في الأسواق، خصوصاً مع توجه العديد من المتعاملين لشراء هدايا عيد الفطر».

وأكد أن «العديد من المتاجر تعوّل على تلك الفترة لتنشيط مبيعاتها بمعدلات كبيرة، خصوصاً مع مواكبة التراجع السعري الكبير لموسم عيد الفطر، وطول فترة عطلة العيد، والتي تتيح المجال للمتعاملين بزيارة الأسواق على فترات متعددة».

وأوضح أن «معدلات الطلب على المشغولات الذهبية ترتفع مقارنة بالسبائك، لكن من المتوقع أن تشهد السبائك ارتفاعاً في الطلب خلال الأيام المقبلة، مع تفضيل العديد من المتعاملين في ذلك القطاع ترقب الأسعار قبل الشراء».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، أمس، والذي صادف أول أيام عيد الفطر 561.5 درهماً بانخفاض قيمته 52 درهماً مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 520 درهماً بتراجع قدره 48.25 درهماً.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 498.5 درهماً بتراجع قيمته 46.25 درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 427.25 درهماً بتراجع بلغ 39.75 درهماً. أمّا عيار 14 قيراطاً فسجل 333.25 درهماً للغرام، بانخفاض وصل إلى 31 درهماً.

الذهب عالمياً

تتجه أسعار الذهب لتسجيل انخفاض، للأسبوع الثالث على التوالي، تحت ضغط من قوة الدولار، وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» للتشديد النقدي، والذي أضعف الآمال في ​خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وازداد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4657.50 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما هبط المعدن النفيس بأكثر من 7% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة ‌للذهب تسليم أبريل 1.1% إلى 4657.90 دولاراً.

أمّا بالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، فقد ازدادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 73 دولاراً للأوقية، بينما صعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1972.80 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1452.21 دولاراً.