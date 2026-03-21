النفط يرتفع رغم مساعٍ لزيادة الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، أمس، ​رغم عرض دول أوروبية كبرى واليابان، توحيد الجهود لضمان عبور آمن للسفن ‌من مضيق هرمز، ​إلى جانب إعلان الولايات المتحدة عن خطوات لدعم الإمدادات. وقال مدير تحليلات السلع الأولية لدى «ساكسو بنك»، أولي هانسن: «من المستبعد أن يحدث تحوّل سريع في اتجاه أسعار الطاقة لأن الأضرار لحقت بالإنتاج». وارتفعت العقود الآجلة لـ «خام برنت» 1.20 دولار أو 1.1% إلى 109.85 دولارات للبرميل، وازداد «خام غرب تكساس الوسيط» ستة سنتات أو 0.1% إلى 96.20 دولاراً. وعلى مدار الأسبوع، من المتوقع أن يرتفع «خام برنت» 7%، بينما يتجه «خام غرب تكساس الوسيط» لتكبد ‌خسائر بنحو 2% ليسجل أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع.