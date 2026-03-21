النفط يرتفع رغم مساعٍ لزيادة الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط، أمس، رغم عرض دول أوروبية كبرى واليابان، توحيد الجهود لضمان عبور آمن للسفن من مضيق هرمز، إلى جانب إعلان الولايات المتحدة عن خطوات لدعم الإمدادات. وقال مدير تحليلات السلع الأولية لدى «ساكسو بنك»، أولي هانسن: «من المستبعد أن يحدث تحوّل سريع في اتجاه أسعار الطاقة لأن الأضرار لحقت بالإنتاج». وارتفعت العقود الآجلة لـ «خام برنت» 1.20 دولار أو 1.1% إلى 109.85 دولارات للبرميل، وازداد «خام غرب تكساس الوسيط» ستة سنتات أو 0.1% إلى 96.20 دولاراً. وعلى مدار الأسبوع، من المتوقع أن يرتفع «خام برنت» 7%، بينما يتجه «خام غرب تكساس الوسيط» لتكبد خسائر بنحو 2% ليسجل أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع.
