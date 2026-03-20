مستهلكون يرحبون بتمديد عروض عيد الفطر حتى نهاية مارس

طرحت منافذ بيع وتعاونيات في دبي والشارقة، عروضاً موسعة خاصة بعيد الفطر، بنسب تخفيضات تصل إلى 50%، في وقت عبر فيه مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» عن ارتياحهم وترحيبهم بتمديد فترات العروض حتى نهاية شهر مارس الجاري (ما بعد عطلة عيد الفطر). وقالوا إن ذلك يتيح للعائلات فرصاً إضافية للتسوق بعد العيد وعلى فترات مختلفة.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية شمول تلك التخفيضات منافذ بيع متوسطة وسلاسل سوبرماركت وعدم اقتصارها على منافذ البيع الكبرى، في حين تضمنت العروض سلعاً غذائية من أبرزها: الأرز، وزيوت الطعام، ومنتجات اللحوم، والدواجن، والأسماك، وأصناف من الخضراوات والفواكه، والسكر، والمكسرات، ومنتجات الحلوى والشوكولاتة، إضافة إلى منتجات العناية الشخصية والعطور.

من جانبهم، قال مسؤولون في قطاع التجزئة إن التوسع في طرح عروض العيد يواكب التنافسية في الأسواق، ويلبي احتياجات المستهلكين، ويؤكد مدى الوفرة الكبيرة لمخزون السلع والمنتجات في الأسواق.

وتفصيلاً، قال المستهلك سامر محمود: «تشهد الأسواق حالياً عدداً كبيراً من عروض التخفيضات خلال عيد الفطر، والتي تتضمن سلعاً غذائية واستهلاكية، إضافة إلى المنتجات التي يكثر شراؤها خلال عيد الفطر، مثل الحلويات والشوكولاتة»، معتبراً ذلك من المظاهر الإيجابية التي تبعث على الارتياح، كونها تتيح شراء مستلزمات العيد بأسعار منخفضة وعلى فترات متخلفة.

من جانبه، قال المستهلك صلاح عامر: «من أهم الملاحظات حول عروض عيد الفطر في أسواق الدولة حالياً هو استمرار تلك العروض لفترات طويلة بعد عطلة العيد، وحتى نهاية شهر مارس الجاري، وهو أمر يتيح للعائلات فرصاً للتسوق على فترات مختلفة».

في السياق نفسه، قالت المستهلكة سماح عبدالغني، إن «التوسع في طرح العروض التي شملت العديد من منافذ البيع والتعاونيات، وفر للمستهلكين بدائل وخيارات متعددة للتسوق، خصوصاً مع تمديد عدد كبير من العروض لما بعد موسم العيد بأيام، وهو ما يعد مفيداً ومرحباً به للعائلات كونه يتيح الشراء على فترات مختلفة».

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن «عروض موسم عيد الفطر والتي تم طرحها في مختلف منافذ التعاونية في أسواق دبي، تتضمن تخفيضات تصل إلى 50% على سلع مختلفة»، لافتاً إلى أن «التعاونية» راعت عند طرح العروض مواكبة متطلبات المستهلكين خلال تلك الفترة من السلع الأكثر طلباً في العيد.

وأضاف أن «التعاونية طرحت ضمن عروضها للعيد عدداً كبيراً من السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، خصوصاً التي تحظى بإقبال كبير خلال العيد مثل المكسرات والحلويات، والشوكولاتة، وسلال الفواكه التي يزداد الطلب عليها قبيل وخلال فترة العيد».

من جهته، قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «طرح العديد من السلع التي تلبي احتياجات العائلات المستهلكة خلال فترة عيد الفطر من الأمور المهمة التي تحرص التعاونية على توفيرها في مختلف منافذ البيع التابعة لها».

وأضاف أن عروض عيد الفطر تمتد في منافذ البيع التابعة للتعاونية حتى 29 مارس الجاري، ما يتيح للعائلات التسوق على فترات مختلفة.

وأكد النابودة أن عروض العيد لم تشهد أي متغيرات أو نقص في السلع المعتاد طرحها خلال تلك الفترة، بل شهدت توسعاً في أنواع السلع والعلامات التجارية، والتي جاءت بتخفيضات متباينة وصلت نسبتها إلى 50% لمنتجات متنوعة.

ورداً على سؤال حول مخزون السلع قال النابودة: «لدى التعاونية وفرة كافية من مخزون السلع ومن ضمنها المنتجات المشمولة في عروض التخفيضات، وبما يضمن عدم نقصان أي من السلع حتى في ظل زيادة الطلب الاستهلاكي خلال فترة عيد الفطر».

في السياق نفسه، قال مدير المشتريات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال: «من ضمن المظاهر اللافتة في أسواق الدولة خلال الفترة الحالية، انتشار العروض الموسعة لتخفيضات عيد الفطر والتي وصلت إلى 50%».

وأضاف: «العروض خلال الفترة الحالية لم تقتصر على منافذ هايبرماركت الكبرى فقط، بل شملت توسعاً كبيراً في منافذ البيع المتوسطة أيضاً، وهو يعد من المؤشرات الإيجابية في الأسواق التي تلبي احتياجات المستهلكين».

أما مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «مجموعة مراكز اللولو التجارية»، ناندا كومار، فقال إن «التوسع في طرح عروض عيد الفطر خلال الفترة الحالية في الأسواق، من المظاهر المهمة التي تؤكد وجود وفرة كبيرة من مخزون السلع لدى المنافذ وشركات التوريد مع القدرة على طرح تخفيضات بنسب كبيرة».

وأضاف أن «عروض العيد المطروحة شملت عدداً كبيراً من السلع الغذائية الأكثر طلباً من قبل المستهلكين خلال تلك الفترة، سواء من منتجات الدواجن واللحوم والأسماك، أو منتجات الحلوى والفواكه، والمكسرات، والشوكولاتة، والعطور».

