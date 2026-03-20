الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر

تراجعت أسعار الذهب، أمس، إلى ​أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، متأثرة بقوة ​الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي موقفاً يميل للتشديد النقدي.

وانخفض الذهب 2.2% إلى 4710.88 دولارات للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ السادس من فبراير الماضي، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 3.6% إلى 4721.4 دولاراً. يشار إلى أن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، جعل الذهب أكثر كلفة ​لحائزي العملات الأخرى، وقلل من جاذبية ​المعدن الذي لا يدر عائداً.