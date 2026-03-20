الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر
تراجعت أسعار الذهب، أمس، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي موقفاً يميل للتشديد النقدي.
وانخفض الذهب 2.2% إلى 4710.88 دولارات للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ السادس من فبراير الماضي، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 3.6% إلى 4721.4 دولاراً. يشار إلى أن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، جعل الذهب أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى، وقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
