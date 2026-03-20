عقارات دبي تختتم رمضان بمبيعات قياسية       

اختتمت السوق العقارية في دبي شهر رمضان بتحقيق مبيعات قياسية، تعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ الإمارة مقارنة بأشهر رمضان من الأعوام الماضية، لتواصل بذلك أداءها الاستثنائي، وترسخ مكانتها كإحدى أبرز الأسواق العقارية العالمية، وسط إقبال متزايد من المستثمرين المحليين والدوليين، وثقة متواصلة في جاذبية القطاع العقاري بدبي.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شهدت السوق العقارية في الإمارة نشاطاً ملحوظاً، حيث تجاوزت قيمة مبيعات العقارات خلال شهر رمضان 50.1 مليار درهم بعد تنفيذ 14 ألفاً و966 صفقة موزعة بواقع 12 ألفاً و54 مبايعة لوحدات سكنية، و1327 مبايعة لمبانٍ، و1585 مبايعة لأراضٍ، ما يعكس استمرار الزخم في القطاع العقاري.

وسجلت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 25.78 مليارات درهم من خلال تنفيذ 5506 مبايعات، في حين بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 24.33 مليار درهم عبر تنفيذ 9460 مبايعة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال شهر رمضان نحو 14.73 مليار درهم عبر 3909 معاملات، موزعة بواقع 2593 معاملة لوحدات سكنية، و446 معاملة لمبانٍ، و870 معاملة لأراضٍ.

أما الهبات، فسجلت 3.97 مليارات درهم من خلال تنفيذ 650 معاملة، موزعة بواقع 517 معاملة لوحدات سكنية، و32 معاملة لمبانٍ، و101 معاملة لأراضٍ.

وبذلك سجل إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال شهر رمضان 2026 نحو 68.8 مليار درهم عبر تنفيذ 19 ألفاً و525 معاملة.

وجاء الأداء الحالي لسوق دبي العقارية خلال رمضان الماضي، أقوى من المعتاد، مخالفاً النمط الموسمي الذي يتسم عادةً بالهدوء النسبي في وتيرة التعاملات خلال هذه الفترة من السنة.

يذكر أن مبيعات العقارات في دبي خلال رمضان 2023 سجلت نحو 21 مليار درهم، في حين سجلت نحو 32.6 مليار درهم في رمضان 2024، وبلغت نحو 36 مليار درهم في العام الماضي (2025)، ما يعكس مساراً تصاعدياً في وتيرة النشاط.

