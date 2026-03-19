«دبي المالي» يواصل ارتفاعه بمكاسب 6.28 مليارات درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.809%، أو ما يعادل 44.56 نقطة عند مستوى 5550.24 نقطة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من ارتفاع أسهم خمسة قطاعات يتصدرها العقارات والبنوك.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 917.73 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ911.45 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 6.28 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم خمسة قطاعات وعلى رأسها أسهم قطاع العقارات بـ4.48%، والبنوك بنسبة 0.52%، والاتصالات بـ0.49%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ1.78%، إضافة إلى السلع الاستهلاكية الأساسية بـ0.61%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 374.59 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 1.18 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 805.74 ملايين درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 2.42 مليار درهم، بعد التداول على نحو 538.83 مليون سهم، وتنفيذ 41 ألفاً و869 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«إعمار للتطوير» و«الخليج للملاحة القابضة»، و«سالك»، على نسبة تتجاوز 76.44% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.85 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 2.42 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة، إذ تخطت التداولات على السهم المليار درهم، مرتفعاً 4.3% عند 11.95 درهماً للسهم، في حين جاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات 268.17 مليون درهم، وحلّ سهم «بنك دبي الإسلامي» ثالثاً بتداولات بلغت 201.31 مليون درهم.

وجاء سهم «إعمار للتطوير» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 156.06 مليون درهم مرتفعاً 0.85% عند 14.4 درهماً للسهم، في حين جاء سهم «الخليج للملاحة القابضة» خامساً بقيمة تداولات 101.76 مليون درهم، وحلّ سهم «سالك» سادساً بتداولات بلغت 81.45 مليون درهم عند 5.2 دراهم للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.156% أو ما يعادل 14.91 نقطة، ليغلق عند مستوى 9571.05 نقطة. وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.894 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ2.884 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 9.6 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 3.17 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 916.9 مليون سهم، وتنفيذ 45 ألفاً و487 صفقة.