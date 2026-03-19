«كافنديش ماكسويل»: السوق السياحية في دبي تتمتع بمرونة فائقة

أكدت شركة «كافنديش ماكسويل»، المتخصصة في الاستشارات العقارية، أن الأسس الاقتصادية الرئيسة لدبي متينة، مشيرة إلى أن السوق السياحية في الإمارة أظهرت مرونة فائقة خلال فترات عدم الاستقرار، حيث تتعافى بسرعة مع تحسن الأوضاع.

وأوضحت الشركة في دراسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المزايا التنافسية لدبي لا تقتصر على تنوع زوارها العالميين وسهولة الوصول إليها، بل تمتد لتشمل الاستثمار المستمر في البنية التحتية المادية والمعالم السياحية التفاعلية، متوقعة أن يتجاوز القطاع تقلبات السوق على المدى القريب مع الحفاظ على مسار نموه على المدى البعيد.

وتفصيلاً، قالت شركة «كافنديش ماكسويل»، المتخصصة في الاستشارات العقارية، إن قطاع السياحة والضيافة في دبي حقق أداءً قوياً في عام 2025، مدفوعاً بالطلب المتزايد من الزوار المحليين والدوليين، والربط الجوي الاستراتيجي، وتزايد عدد الفعاليات العالمية، حيث بلغ عدد المسافرين 95.2 مليون مسافر، في حين ارتفع عدد الزوار الدوليين إلى 19.6 مليون زائر، ما عزز مكانة الإمارة مركزاً سياحياً عالمياً رائداً، مشيرة إلى أن هذا الزخم انعكس إيجاباً على قطاع الفنادق، إذ شهدت معدلات الإشغال ومتوسط الأسعار اليومية ارتفاعاً مستمراً طول العام.

وأضافت الشركة في دراسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها: «على الرغم من إلقاء التوترات الجيوسياسية في المنطقة بظلالها على أنماط السفر وتدفقات الزوار على المدى القريب، فإن الأسس الاقتصادية الرئيسة لدبي متينة، حيث تستفيد الإمارة من قاعدة زوار عالمية متنوعة تمتد من أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا وغيرها، فضلاً عن الطلب المحلي المستقر، ما يدعم استقراراً نسبياً في ظل التحديات المحتملة، إلى جانب القدرات المثبتة على التعافي من الأزمات، والتوسع المستمر في البنية التحتية، ووجود عدد كبير من الفعاليات التي تدعم الطلب، حيث تُهيئ هذه العوامل الهيكلية القطاع لمواصلة النمو رغم التحديات الدورية».

وتابعت الشركة: «تاريخياً، أظهرت سوق السياحة في دبي مرونة فائقة خلال فترات عدم الاستقرار، حيث تتعافى بسرعة مع تحسن الأوضاع»، موضحة أن «المزايا التنافسية للمدينة لا تقتصر على تنوع زوارها العالميين وسهولة الوصول إليها، بل تمتد لتشمل الاستثمار المستمر في البنية التحتية المادية والمعالم السياحية التفاعلية».

وأشارت إلى أنه مع استمرار هذه الدعامات الهيكلية، يُتوقع أن يتجاوز القطاع تقلبات السوق على المدى القريب مع الحفاظ على مسار نموه على المدى البعيد.

وأكدت الشركة أن قطاع السياحة في دبي شهد نمواً مطرداً خلال السنوات القليلة الماضية، مستفيداً من بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة آمنة ومتنوعة، وبرنامج حافل بالفعاليات والمهرجانات الثقافية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تدعم المبادرات الحكومية الاستراتيجية، والاستثمار المستمر في النقل والبنية التحتية الحضرية، ومجموعة قوية من الفعاليات، هذا القطاع لتحافظ الإمارة على مكانتها كونها واحدة من أكثر الوجهات السياحية مرونة وتنافسية وتنوعاً في العالم.

وبينت أنه من المقرر تسليم نحو 4600 غرفة بحلول نهاية العام الجاري، معظمها في قطاعَي الفنادق الفاخرة والراقية، اللذين شهدا نمواً قوياً في عام 2025.

وقالت إنه بشكل عام، من المتوقع أن يدعم الطلب السياحي الأساسي السوق طوال عام 2026، ما يحافظ على استقرار ظروف التشغيل، مشيرة إلى أن حجم الطاقة الفندقية في دبي من المتوقع أن يصل إلى 163.3 ألف غرفة بنهاية العام الجاري مع الافتتاحات الجديدة.

وأوضحت «كافنديش ماكسويل» أنه من حيث التصنيف، تشير الخطط المستقبلية لتوسيع قطاع الفنادق، إلى تحول واضح نحو الفئات الراقية، فبينما ظل المخزون الحالي في عام 2025 متوازناً نسبياً بين فئات الفنادق الفاخرة، والفنادق الفاخرة جداً، والفنادق الفخمة، فإن الخطط المستقبلية حتى عام 2028 تميل بشكل ملحوظ نحو فئتَي الفنادق الفخمة (49.8%) والفنادق الفاخرة جداً (28.6%)، مع إضافات محدودة فقط في فئتَي الفنادق المتوسطة والاقتصادية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يزداد هذا التوجه وضوحاً في عام 2027، حيث يُتوقع أن تشكل الفنادق الفخمة نحو 68.4% من المعروض المستقبلي، لافتة إلى هذا التركيز المتزايد للمشروعات الفاخرة، يعكس مكانة دبي الأوسع وجهة سياحية عالمية متميزة، مدعومة بالطلب القوي من الزوار الدوليين ذوي الإنفاق العالي، واهتمام الإمارة المتزايد بمفاهيم الضيافة القائمة على التجارب والرفاهية.

وذكرت أنه من المتوقع أيضاً أن تشهد السنوات المقبلة افتتاح العديد من المشروعات التطويرية البارزة.

وأشارت إلى أن عمليات افتتاح الفنادق خلال عام 2025، تركزت بشكل كبير في فئة الفنادق الفاخرة، مع إضافات بارزة مثل فندق «سييل دبي مارينا»، وفندق «جميرا مرسى العرب»، وفندق «ماندارين أورينتال داون تاون». كما لفتت إلى توسع المعروض من الفنادق الراقية من خلال إضافات جديدة مثل فندق «فيدا دبي مول» وغيرها من المشروعات لتلبية احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والأعمال على حد سواء.