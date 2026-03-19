مسؤولو «تجزئة»: التسوق الإلكتروني يرتفع 40% خلال رمضان

أكد مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة، أن الإقبال على التسوق عبر منصات التجارة الإلكترونية و«التسوق أون لاين»، شهد زيادة ملحوظة من قبل المستهلكين منذ بداية شهر رمضان، حيث راوحت نسب النمو بين 30% و40% مقارنة بالأيام العادية أو حتى بشهر رمضان من العام الماضي.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن هذا الارتفاع يعود إلى مجموعة عوامل، أبرزها التطور الكبير الذي شهدته منصات التجارة الإلكترونية التابعة لمتاجر التجزئة، إلى جانب التوسع في طرح العروض والتخفيضات عبر هذه المنصات، فضلاً عن تفضيل العديد من المستهلكين للتسوق الإلكتروني خلال شهر رمضان، لتجنب الازدحام داخل المتاجر التقليدية، وتقليل الوقت والجهد المبذول في عملية التسوق.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «مجموعة مراكز اللولو التجارية»، ناندا كومار، إن عمليات الشراء عبر الإنترنت «أون لاين» شهدت ارتفاعاً واضحاً منذ بداية شهر رمضان، بنسبة تصل إلى نحو 30% مقارنة بالأيام العادية أو بشهر رمضان الماضي.

وأرجع ذلك إلى تطوير المنصات الإلكترونية، وتوفير عروض مماثلة لتلك الموجودة في المتاجر، ما شجع الأسر على الاعتماد بشكل أكبر على التسوق الإلكتروني، خصوصاً مع تزايد وعي المستهلكين بمزاياه.

من جانبه، ذكر مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، أن الطلبات عبر المنصات الإلكترونية التابعة للتعاونية سجلت زيادة بنحو 40% منذ بداية شهر رمضان، سواء مقارنة برمضان الماضي أو بالأيام العادية.

وأوضح أن هذا النمو جاء نتيجة تحسين المنصات والتطبيقات وأنظمة التوصيل التابعة للتعاونية، إضافة إلى التوسع بطرح العروض نفسها المتاحة في الفروع، ما يمنح المستهلكين تجربة تسوق أكثر سهولة وراحة، لافتاً إلى أن زيادة الوعي لدى عدد كبير من المتسوقين حول الشراء «أون لاين» تعد من العوامل الداعمة لنمو الطلب عبر المنصات.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، أن التسوق الإلكتروني شهد نمواً ملحوظاً خلال رمضان، بنسبة تصل إلى 40%، مشيراً إلى أن توسيع نطاق العروض عبر المنصات الإلكترونية كان له دور رئيس في زيادة الطلب، خصوصاً في ظل ارتفاع الاستهلاك خلال شهر الصوم.

وأضاف أن سرعة وكفاءة خدمات توصيل الطلبات، إلى جانب ارتفاع وعي المستهلكين بجدوى التسوق الإلكتروني، عززا من هذا التوجه.

وفي السياق ذاته، قال مدير تطوير الأعمال في إحدى منصات التجارة الإلكترونية، ريبال أولبيك، إن المنافسة المتزايدة بين المنصات والمتاجر التقليدية أسهمت في رفع معدلات الإقبال على التسوق الإلكتروني، حيث تجاوزت نسب النمو 40% مقارنة برمضان الماضي.

وأشار إلى أن دخول المتاجر التقليدية بقوة إلى مجال التجارة الإلكترونية وتطوير منصاتها، أسهم في تعزيز هذه المنافسة.

كما لفت إلى أن العديد من المستهلكين يفضلون خلال شهر رمضان تجنب زيارة المتاجر في أوقات الذروة لتفادي الازدحام، ما يدفعهم للاعتماد على التسوق الإلكتروني، لاسيما مع توافر العروض نفسها التي تقدمها المتاجر.

منافسة قوية

أكد خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد حالياً منافسة قوية بين المنصات الرقمية والمتاجر التقليدية، لاسيما بعد توجه الأخيرة إلى تطوير منصاتها الإلكترونية، وتقديم عروض مماثلة.

وقال إن هذا التطور أتاح للمستهلكين قيمة مضافة، من خلال سهولة مقارنة الأسعار، واتخاذ قرارات الشراء بسرعة وكفاءة كُبريين عند التسوق «أون لاين».