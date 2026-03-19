استقرار تصنيفات الائتمان لشركات التأمين الخليجية

توقعت وكالة «أس آند بي» للتصنيفات الائتمانية استقرار الأوضاع والتصنيفات الائتمانية لشركات التأمين الخليجية على المديين القصير والمتوسط، رغم التداعيات في المنطقة. وأوضحت الوكالة أن استقرار الأوضاع يأتي مدعوماً بمتانة رؤوس الأموال وقوة الأرباح المتراكمة خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن معظم شركات التأمين المصنفة في المنطقة تمتلك هوامش رأسمالية كافية لامتصاص تقلبات الأسواق المالية، وزيادة المطالبات المرتبطة بالحرب، لافتة إلى أن هذه المطالبات غالباً ما تكون مستثناة من وثائق التأمين التقليدية، أو مغطاة من خلال إعادة التأمين العالمية، ما يحد من صافي تعرض الشركات للمخاطر.