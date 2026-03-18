بنوك: التحويلات المالية في عطلة عيد الفطر تُنفذ اعتباراً من 23 مارس

أبلغت بعض البنوك، المتعاملين معها، أن التحويلات المالية المحلية «فوق 50 ألف درهم»، والتي تتم خلال عطلة عيد الفطر المبارك، سيتم تنفيذها اعتباراً من تاريخ 23 مارس وما بعده.

ووفقاً لرسائل أرسلتها تلك البنوك، فإنه «وبمناسبة عيد الفطر المبارك، سيتم تنفيذ أي تحويل محلي يزيد عن 50 ألف درهم والذي تم إجراؤه في الفترة بين 19 و21 مارس الجاري، في 23 مارس أو بعده».

ونصحت البنوك، المتعاملين معها بترتيب معاملاتهم وتحويلاتهم المالية وفقاً لذلك.

يشار إلى أن التحويلات المالية أقل من «50 ألف درهم»، يتم تنفيذها عادة في الوقت نفسه دون تأخير خلال أيام العطلات، فيما تتأخر المبالغ الكبيرة فوق «50 ألف درهم»، ليتم التنفيذ خلال أيام العمل الرسمية، وفقا للنظام المعمول به في القطاع المصرفي بالدولة.