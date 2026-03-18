تأجيل فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026 إلى أغسطس المقبل

أكدت شركة (آر إكس) أن دورة عام 2026 من معرض سوق السفر العربي التي كان من المقرر إقامتها في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، قد تم تأجيل موعد انطلاق فعالياتها إلى الفترة الممتدة من 17 إلى 20 أغسطس 2026 في نفس مكان انعقادها.

هذا ويُقام معرض سوق السفر العربي، في دورته الثالثة والثلاثين، كمنصة مثالية عالمية رئيسية تربط بين وجهات السفر، وموردي خدمات السفر، وعلامات الضيافة التجارية، وشركات الطيران، ومزودي التكنولوجيا، والمتخصصين في قطاع السفر من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة صرحت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، قائلةً: "لطالما شكّل سوق السفر العربي منصةً مثالية تجمع مجتمع السفر والسياحة العالمي في دبي، مما يتيح للوجهات السياحية والموردين وقادة القطاع التواصل والتعاون ورسم ملامح مستقبل هذا القطاع".

وقالت الشركة: سيبقى فريق آر إكس ملتزمًا بدعم جميع المشاركين وسيعمل عن كثب مع العارضين والشركاء وأصحاب المصلحة لضمان انتقال سلس إلى المواعيد الجديدة