استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب، اليوم، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ أي تحركات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 5000.77 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 43: 02 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1% إلى 5004.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في ?المعاملات الفورية 0.4% إلى 79 دولارا للأوقية ، فيما نزل البلاتين ?في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2118.70 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1601.63 دولار.