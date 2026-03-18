«راكز» تُعرّف روّاد الأعمال بمتطلبات ضريبة الشركات

أطلعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، روّاد الأعمال وقادة الشركات، خلال ورشة عمل، على متطلبات ضريبة الشركات في الإمارات، وتعزيز ممارساتها في الإدارة المالية، كما اطلع روّاد الأعمال وقادة الشركات على رؤى عملية تدعم الامتثال وتُعزّز المرونة المالية في ظل بيئة أعمال متغيرة، وتعرّفوا إلى الجوانب الأساسية لإطار ضريبة الشركات في الدولة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، رامي جلاد: «نحرص في (راكز) على تمكين الشركات ضمن مجتمعنا من مواكبة المتغيرات التنظيمية، وتعزيز جاهزيتها للنمو. ومن خلال الجمع بين الخبرات المتخصصة والرؤى العملية، نساعد عملاءنا على تطوير أعمالهم واتخاذ قرارات مدروسة تدعم استدامة نموها».