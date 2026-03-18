«ديوا»: 13.1 ألف مقاول استفادوا من «عونك» خلال 2025

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أن مبادرة «عونك» التوعوية من الهيئة استقبلت 2381 محادثة فنية تمهيدية قبل تقديم طلبات المشروعات خلال العام الماضي 2025، فضلاً عن تلقي 36 ألفاً و795 محادثة فنية عبر الإنترنت خلال مرحلة تقديم واعتماد المشروعات.

وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأن عدد المستفيدين من الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو المتوافرة على المنصة بلغ 13 ألفاً و101 مقاول واستشاري، موضحة أنه من خلال مقاطع الفيديو والمحادثات الفنية عبر موقع الهيئة الإلكتروني، تشرح مبادرة «عونك» خطوة بخطوة وباللغتين العربية والإنجليزية، كيفية تقديم طلبات الحصول على الكهرباء، وتعبئة نماذج الطلبات، وتجهيز المستندات الصحيحة، مع التركيز على النقاط الرئيسة، والتزام التنسيقات والبروتوكولات المطلوبة، إلى جانب مجموعة نصائح وإرشادات وتوصيات عملية، لضمان تلبية الطلبات لجميع المتطلبات اللازمة عند التقديم، والحصول على موافقة الهيئة على طلبات شهادات عدم الممانعة - كهرباء، بنجاح وسهولة.

من جهتهم، لفت المقاولون والاستشاريون المعتمدون لدى الهيئة إلى دور المبادرة في التعرّف إلى النصائح والإرشادات التي تقدمها الهيئة لمساعدتهم في الحصول على موافقتها من المرة الأولى لتقديم طلبات الحصول على الكهرباء، مشيدين بدورها في تعزيز جسور التواصل مع الهيئة، وتوفير جهدهم ووقتهم، وتسهيل وتسريع الأعمال.

وقال المهندس محمد ناصح من شركة «مزاري للمقاولات»: «تشرح المنصة بوضوح الخطوات اللازمة لتقديم طلب الحصول على عدم الممانعة بطريقة بسيطة وسهلة الفهم. ويضمن ذلك قدرة الاستشاريين والمقاولين على إعداد طلبات دقيقة وتجنب رفض الطلب».

بدوره، قال المهندس عثمان جيلاني من شركة «فيكستك للخدمات الفنية»: «تقدم (عونك) نهجاً احترافياً للغاية يسهم في الحصول على الموافقة من أول تقديم للطلب. ويعكس هذا التزام هيئة كهرباء ومياه دبي الراسخ براحة المتعاملين وسلامتهم والابتكار المستمر».

أما المهندس موثوكومار إيلانغوفان من شركة «المنامة للمقاولات العامة»، فأكد أن «محتوى منصة (عونك)، مفيد للغاية، حيث يبسط عملية تقديم شهادة عدم الممانعة، من خلال توضيح المتطلبات الفنية، بما في ذلك تفاصيل الأحمال، ومعلومات الموقع، ومسارات الخدمة، والامتثال لمعايير هيئة كهرباء ومياه دبي، ما يعزز سهولة وكفاءة عملية إعداد وتقديم شهادة عدم الممانعة».

وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد نائل، من شركة «ميبكو للأعمال الكهروميكانيكية»، إن «المنصة تقدم تفاصيل فنية شاملة، مع إرشادات خطوة بخطوة حول جميع المدخلات والمواصفات المطلوبة لتصميم شبكة الجهد المنخفض لهيئة كهرباء ومياه دبي، بما في ذلك متطلبات التخطيط، ووثائق التصميم، وإرشادات التقديم».