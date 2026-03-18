حمدان بن محمد: دبي أكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات الدولية

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور»، إحدى كبريات الشركات العالمية الرائدة في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق.

وأكد سموّه خلال اللقاء، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، وأكثر الأسواق جاذبية للاستثمار العالمي، بفضل رؤيتها الاستباقية، ونهجها القائم على المرونة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وشراكة متنامية مع كبريات المؤسسات العالمية العاملة في مجال السياحة وخدمات الضيافة.

ونوّه سموه بأهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ومن ذلك قطاعا الضيافة والسياحة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لنمو اقتصاد دبي وتنافسيتها العالمية، لافتاً سموه إلى حرص دبي على توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة تمكّن الشركات العالمية من التوسع والازدهار، في ظل منظومة متكاملة من البنية التحتية المتقدمة والتشريعات المرنة التي تراعي مصالح المستثمرين.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، عن تقديره لجميع فرق العمل في مختلف منشآت «أكور» في دبي، مشيداً بما يقدمونه من خدمات عالية الجودة تُعزّز تجربة الزوار وترسّخ مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية رائدة.

وفي تدوينة على منصة «إكس»، قال سموه: «التقيت سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور العالمية، إحدى كبريات الشركات الرائدة في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق، ناقشنا خلاله مشاريع ومبادرات دبي التي تحولت لأبرز الوجهات السياحية العالمية وأكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات الدولية».

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور»، سيباستيان بازين، عن ثقته بآفاق السوق في دبي، مؤكداً استمرار التوسع الاستراتيجي للمجموعة في الإمارة، مشيراً إلى أن زيارته إلى دبي، في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعاً استثنائية، تعكس مدى إدراك قدرة دبي على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، من خلال التخطيط الاحترازي والمرونة المؤسسية.

حضر اللقاء مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، والمدير التنفيذي العالمي للتطوير في مجموعة «أكور»، غوراف بوشان، والمدير التنفيذي لقطاع الفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في «أكور» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وآسيا والمحيط الهادئ، دنكان أورورك.