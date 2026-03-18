ارتفاع شبه جماعي للأسهم يُكسب «دبي المالي» 33.2 مليار درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 4.1%، أو ما يعادل 216.98 نقطة عند مستوى 5505.68 نقاط، بدعم من ارتفاع شبه جماعي لأسهم القطاعات، وعلى رأسها العقارات والبنوك والصناعة.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 911.45 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ878.16 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 33.29 مليار درهم.

ودعم أداء السوق نمو شبه جماعي لأسهم القطاعات وعلى رأسها أسهم قطاع العقارات بـ6.43%، والبنوك بنسبة 3.76%، والصناعة بـ4.56%، والمرافق العامة بـ1.45%، إضافة إلى الاتصالات بـ4.83%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 198.69 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 808.82 ملايين درهم، مقابل مبيعات بقيمة 610.13 ملايين درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 1.56 مليار درهم، بعد التداول على نحو 306.91 ملايين سهم، وتنفيذ 35 ألفاً و506 صفقات.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«بنك دبي الإسلامي»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو»، و«العربية للطيران»، على نسبة تتجاوز 80% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.255 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.56 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 752.11 مليون درهم، مرتفعاً 7.5% عند 11.45 درهماً للسهم، بينما جاء سهم «إعمار للتطوير» ثانياً بقيمة تداولات 178.1 مليون درهم، مرتفعاً 7.11% عند 13.55 درهماً، وحلّ سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» ثالثاً بتداولات بلغت 133.72 مليون درهم عند 27.8 درهماً للسهم.

وجاء سهم «بنك دبي الإسلامي» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 73.03 مليون درهم مرتفعاً 5.15% عند 7.55 دراهم للسهم، في حين جاء سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو» خامساً بقيمة تداولات 59.85 مليون درهم، مرتفعاً 4.83% عند 10.2 دراهم للسهم، وحلّ سهم «العربية للطيران» سادساً بتداولات بلغت 58.83 مليون درهم عند 4.5 دراهم للسهم، مرتفعاً 4.65%.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.991% أو ما يعادل 93.77 نقطة، ليغلق عند مستوى 9556.14 نقطة. وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.884 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ2.85 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 34 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.66 مليار درهم، بعد التداول على نحو 405.1 ملايين سهم، وتنفيذ 41 ألفاً و821 صفقة.

