تصرفات عقارات دبي تسجل 16.11 مليار درهم في الأسبوع الرابع من رمضان

واصلت السوق العقارية في دبي تجاهل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، محافظةً على زخمها القوي بدعم من طلب مرتفع وثقة متنامية من المستثمرين، لترسخ الإمارة مكانتها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية للعيش والاستثمار.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجل إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان نحو 16.11 مليار درهم، في حين تجاوزت مبيعات العقارات، منذ الأربعاء الماضي حتى يوم أمس (خمسة أيام عمل) 12 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم في القطاع العقاري.

وتوزعت مبيعات العقارات بواقع 6.94 مليارات درهم للعقارات الجاهزة من خلال تنفيذ 1231 معاملة، في حين بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 5.06 مليارات درهم عبر تنفيذ 2313 معاملة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد معاملات مبيعات العقارات بلغ 3544 معاملة، موزعة بواقع 2804 معاملات لوحدات سكنية، و355 لمبانٍ، و385 معاملة لأراضٍ.

بدورها، بلغت قيمة الرهون العقارية خلال الأسبوع الرابع من رمضان نحو 3.66 مليارات درهم، عبر 1147 معاملة موزعة بواقع 817 معاملة لوحدات سكنية، و114 معاملة لمبانٍ، و216 معاملة لأراضٍ.

أما الهبات فسجلت 457.05 مليون درهم من خلال تنفيذ 82 معاملة، موزعة بواقع 51 معاملة لوحدات سكنية، وست معاملات لمبانٍ، و25 معاملة لأراضٍ.

وبذلك سجل إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان، نحو 16.11 مليار درهم، عبر تنفيذ نحو 4773 معاملة.

ومنذ بداية شهر رمضان، تجاوزت مبيعات عقارات دبي 47.72 مليار درهم حتى يوم أمس، عبر تنفيذ 14 ألفاً و167 معاملة، موزعة بواقع 11 ألفاً و414 معاملة لوحدات سكنية، و1231 معاملة لمبانٍ، و1522 معاملة لأراضٍ.

كما بلغت قيمة الرهون العقارية منذ بداية شهر رمضان نحو 14.34 مليار درهم، عبر 3727 معاملة. أما الهبات فسجلت 3.91 مليارات درهم من خلال تنفيذ 635 معاملة، ليصل بذلك إجمالي التصرفات العقارية منذ بداية شهر رمضان وحتى يوم أمس (الثلاثاء) إلى نحو 65.97 مليار درهم عبر تنفيذ 18 ألفاً و529 معاملة.

وتصدّرت منطقة «اليلايس 5» قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان بقيمة جاوزت 1.62 مليار درهم، تلتها منطقة «نخلة جبل علي» بنحو 1.11 مليار درهم، ثم منطقة «دبي لاند» بقيمة 742 مليون درهم، و«اليلايس 1» بقيمة 615 مليون درهم، في حين حلت منطقة «الخليج التجاري» خامسة مسجلة 412 مليون درهم.

وبذلك يصل إجمالي مبيعات أعلى 10 مناطق منها: «زعبيل الثانية»، و«نخلة جميرا»، و«مدينة المطار»، و«قرية جميرا الدائرية» خلال الأسبوع الرابع من رمضان إلى نحو 5.9 مليارات درهم، ما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات في مناطق التطوير الجديدة إلى جانب الوجهات السكنية الفاخرة في الإمارة.

«الوطنية العقارية» تكشف عن برج تجاري بـ 500 مليون درهم

أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروع برج تجاري جديد من الدرجة الأولى في منطقة «برشا هايتس» بدبي، بقيمة تطويرية تبلغ 500 مليون درهم.

وأفاد بيان، أمس، بأن المشروع يتألف من 26 طابقاً، منها 22 طابقاً مخصصاً للمكاتب، ويوفر نحو 225 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، لتلبية الطلب على بيئات العمل عالية الجودة في دبي. ومن المتوقع بدء الأعمال الإنشائية للبرج الذي سيقام في موقع استراتيجي في «برشا هايتس» مع اتصال مباشر إلى شارع الشيخ زايد، في مطلع الربع الثاني من العام 2026، على أن يكتمل إنجازه خلال الربع الأخير من عام 2028.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي: «تواصل دبي جذب الشركات العالمية ورواد الأعمال الباحثين عن مركز إقليمي ديناميكي لأعمالهم. ومع النمو المتزايد في الطلب على بيئات العمل عالية الجودة، يعكس هذا المشروع التزامنا بتطوير أصول عقارية متميزة تدعم الإنتاجية وتخلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات».

6 مليارات درهم مبيعات مشروع سكني خلال 72 ساعة

أعلنت «شركة أوهانا للتطوير العقاري»، عن تحقيق مبيعات بقيمة ستة مليارات درهم خلال 72 ساعة، وذلك لمشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا»، المجتمع السكني على الواجهة المائية لـ«قناة ياس» في أبوظبي، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً جديداً في مبيعات القطاع العقاري في الإمارة.

وأكدت الشركة أن إطلاق مبيعات المشروع شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين في مؤشر واضح على الطلب القوي على المشروع، في حين بلغت نسبة المستثمرين الإماراتيين 35%، في حين شكّل المقيمون والمستثمرون الدوليون 65%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، حسين سالم: «نتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على ما توفره من بيئة استثمارية مستقرة واستشرافية للمستقبل. هذه المقومات الراسخة تعزز ثقة المستثمرين والمطورين على حد سواء، وتدعم متانة ونمو القطاع العقاري المزدهر في أبوظبي».

ويمتد المشروع على مساحة 1.67 مليون متر مربع، مع تخصيص أكثر من 55% من المخطط العام للمساحات الخضراء والحدائق الطبيعية.

