2.3 مليار درهم تداولات «عقارات الشارقة» في أسبوعين

سجل القطاع العقاري في الشارقة أداءً قوياً خلال أول أسبوعين من مارس الجاري، مواصلاً زخمه، حيث بلغ حجم التداول النقدي نحو 2.3 مليار درهم، عبر 3556 معاملة عقارية، في مؤشر يعكس متانة السوق واستمرار ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الإمارة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، فقد بلغ إجمالي معاملات البيع 822 معاملة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس حيوية السوق، واستمرار الإقبال على الاستثمار العقاري في مختلف مناطق الإمارة.

ويأتي هذا النشاط في ظل الطلب المتواصل على الأصول العقارية في الشارقة، مدعوماً بالموقع الاستراتيجي للإمارة، وتطور بنيتها التحتية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها لمختلف فئات المستثمرين، ما يعزز مكانة الإمارة وجهة عقارية واعدة في المنطقة.

وأكد مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، أن القطاع العقاري في الإمارة يشهد زخماً متواصلاً، مشيراً إلى أن الدائرة تواصل تقديم خدماتها للمستثمرين والمراجعين بكفاءة عالية.

وقال إن هذا النمو الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة يأتي ضمن استراتيجية يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى ترسيخ سوق عقاري مستدام، يدعم مسيرة التنمية الشاملة.

ولفت إلى أن جميع فروع الدائرة تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على أكمل وجه، وبسرعة وكفاءة عالية، لضمان تلبية احتياجاتهم دون أي تأخير، موضحاً أن الدائرة تتميز بمنظومة إلكترونية متكاملة وفعالة، توفر مختلف الخدمات العقارية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين والمقيمين، ويعزز من جاذبية السوق العقاري في الإمارة.