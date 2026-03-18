القطاع العقاري يواصل جاذبيته العالمية

يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات جاذبيته للمستثمرين المحليين والعالميين على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وفي مؤشر يتجاوز توقعات المحللين في الحالات الاستثنائية، ويعكس الثقة المتواصلة في القطاع العقاري في دولة الإمارات، حافظت السوق العقارية في دبي على زخمها القوي بدعم من طلب مرتفع وثقة متنامية من المستثمرين، ليبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان نحو 16.11 مليار درهم، في ما تواصل شركات التطوير العقاري استثماراتها في السوق العقارية، حيث أكدت شركة دبي للاستثمار، عبر ذراعها العقارية «دبي للاستثمار العقاري»، أن أعمال البناء في مشروعاتها العقارية تسير وفق جداول التسليم المعتمدة. وفي وقت أعلنت فيه «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، عن إطلاق مشروع برج تجاري جديد بقيمة تطويرية تبلغ 500 مليون درهم، كشفت «شركة أوهانا للتطوير العقاري» عن تحقيق مبيعات بقيمة ستة مليارات درهم خلال 72 ساعة لمشروعها السكني «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا» على الواجهة المائية لـ «قناة ياس» في أبوظبي، لافتة إلى أن نسبة المستثمرين الإماراتيين في المشروع تبلغ 35%، في حين شكّل المقيمون والمستثمرون الدوليون 65%.