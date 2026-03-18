مشروعات «دبي للاستثمار العقاري» تسير وفق جداول التسليم المعتمدة  

أكدت شركة دبي للاستثمار، عبر ذراعها العقارية «دبي للاستثمار العقاري»، أن أعمال البناء في مشروعاتها العقارية تسير وفق جداول التسليم المعتمدة.

وذكرت الشركة في بيان، أن أعمال الإنشاء في مشروع «دانة بيي» بجزيرة المرجان في رأس الخيمة تتقدم وفق خطة التنفيذ المرحلية المعتمدة.

وتوقعت الشركة الانتهاء من أعمال البرج السكني في المشروع خلال الربع الأول من عام 2027، في حين يُتوقع استكمال الفندق في الربع الثالث من عام 2027، وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً.

وأكدت أن أعمال البناء في كلا المبنيين تشهد تقدماً مستقراً، موضحة أن نسبة الإنجاز الإجمالية في البرج السكني بلغت 32.1%، في حين وصلت نسبة الإنجاز في برج الفندق إلى 24%.

وأضافت أن الأعمال في البرجين استكملت مراحل الأساسات والبنية التحتية، في حين تستمر حالياً أعمال الإنشاءات الهيكلية.

ولفتت الشركة إلى أنه وضمن المشروع ذاته، حققت مرحلة الفلل التي تضم 189 فيلا، نسبة إنجاز كاملة بلغت 100% من أعمال البناء، مع استكمال عمليات التسليم الجزئي لعدد من الفلل، في محطة رئيسة ضمن مراحل التسليم.

وفي دبي، أكدت الشركة أن مشروع «فيوليت تاور» في قرية جميرا الدائرية، يواصل تقدّمه وفق الخطة المعتمدة، على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال الربع الأخير من عام 2026، وفقاً للجداول الزمنية المُعلنة سابقاً، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في البرج السكني بلغت 57.61%، مع تقدم الأعمال بوتيرة منتظمة في مختلف مراحل المشروع.

ومن المتوقع إنجاز أعمال التسليم في الربع الثاني من عام 2027 لمشروع «أصايل أفينيو»، المشروع السكني ضمن المخطط الرئيس لمجمع «تلال مردف». وكانت أعمال البناء، انطلقت في الربع الثاني من عام 2025، لتسجل منذ ذلك الحين نسبة إنجاز بلغت 28.47%، في إطار مشروعات «دبي للاستثمار العقاري» لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة في دبي. وبحسب الشركة، فإن من المقرر الانتهاء من مشروع «الفيستا» في ميدان خلال الربع الأول من عام 2028، بما يدعم خطة التسليم طويلة الأجل لشركة دبي للاستثمار العقاري. وقد استكمل المشروع مرحلة الأعمال التمهيدية، محققاً نسبة إنجاز بلغت 100%، في حين تتقدم أعمال البناء بما يتماشى مع خطة المشروع المعتمدة.