مجموعة «ألِف» تعلن عن تطوير مركز تجاري

أعلنت مجموعة «ألِف»، المطور العقاري في الشارقة، خطة لتطوير مركز تجاري جديد، ضمن أحد أبرز مشاريعها (حيّان) في إمارة الشارقة.

وأفادت المجموعة بأن المركز التجاري سيكون بمثابة محور رئيس للتجزئة وأنماط الحياة ضمن مجتمع «حيّان»، حيث سيضم مجموعة مختارة من متاجر التجزئة والمقاهي والمطاعم والخدمات الأساسية، بما يلبي الاحتياجات اليومية للسكان، ويشكل في الوقت ذاته وجهة اجتماعية نابضة بالحياة للمجتمع الأوسع.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي على شارع الإمارات، ما يمنحه سهولة الوصول والاتصال بمختلف المناطق.

ويُعد «حيّان» أحد أبرز المجتمعات السكنية المستوحاة من الطبيعة في إمارة الشارقة، حيث يجمع بين أنماط المعيشة العصرية والمساحات الخضراء الواسعة، والبحيرة والمرافق المخصصة للعائلات.

وعند اكتماله، سيلعب مركز حيّان التجاري دوراً محورياً في دعم متطلبات الحياة اليومية للسكان، كما سيعزز مكانة حيّان كواحد من أبرز وجهات أنماط الحياة المتكاملة في إمارة الشارقة.