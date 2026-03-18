الخدمات العقارية المساندة في دبي تُسجّل نمواً نوعياً

واصلت منظومة الخدمات العقارية المساندة في إمارة دبي خلال عام 2025 تحقيق تطور نوعي يعكس النضج المؤسسي المتقدّم للسوق العقارية في الإمارة، ويُعزّز مكانة دبي واحدة من أكثر الأسواق العقارية شفافية وتنظيماً على مستوى العالم.

وواصلت السوق في قطاع التقييم العقاري، استقطاب الكفاءات المتخصصة، مع وصول عدد المقيّمين العقاريين المسجلين إلى 133 مُقيّماً حتى نهاية 2025، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في مؤشر يعكس تنامي أهمية التقييم كعنصر أساسي في اتخاذ القرار الاستثماري والتمويلي. كما ارتفع عدد المقيّمين الجدد بنسبة 50%، مقارنة بعام 2024 ليصل إلى 33 مقيّماً. وبالتوازي مع ذلك، بلغ عدد مكاتب التقييم العقاري المسجّلة 68 مكتباً، منها ثمانية مكاتب جديدة.

وعلى مستوى التنظيم الإعلاني والترويجي، سجّلت التصاريح العقارية نمواً لافتاً خلال عام 2025، حيث ارتفع عددها بنسبة 24% ليصل إلى 26 ألفاً و44 تصريحاً، بينما تصدّرت الإعلانات الإلكترونية قائمة التصاريح بـ23 ألفاً و521 تصريحاً. كما ارتفع عدد مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية إلى 32 مكتباً بنمو 14%، كما ارتفع عدد المعاملات المنفّذة عبر هذه المكاتب إلى 282 ألفاً و661 معاملة بنمو 5%، بالتوازي مع نمو عدد المتعاملين 7% ليصل إلى 563 ألفاً و920 متعاملاً خلال 2025.