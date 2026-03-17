«تسلا» تتيح الشواحن السريعة مجاناً مؤقتاً في الإمارات وبعض دول الخليج

وذكرت الشركة عبر حسابها على منصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن الشواحن السريعة في كل من أبوظبي بمناطق (ياس مول هايبر ماركت، مصدر سيتي سنتر، المرفأ، الماريه، الظنه)، إضافة إلى دبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، والعين، إلى جانب مدن مختارة في بعض دول الخليج، حيث ستكون متاحة مجاناً في المملكة العربية السعودية بمناطق الرياض، جدة (الأمير سلطان، شارع الجواد)،والدمام، بالإضافة إلى قطر (دوحة فيستيفال سيتي)، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الجارية، دعماً لمستخدمي المركبات الكهربائية وتسهيل تنقلهم.