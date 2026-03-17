الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم

تراجعت أسعار الذهب، أمس، متأثرة بالمخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ​زيادة التضخم ودفع بنوك مركزية كبرى، ومنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية، ما يُقلل جاذبية هذا الأصل الذي لا يُدر عائداً.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5001.61 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل 1.1% إلى 5007.2 دولارات.

وقال المحلل في شركة «ناتيكسيس»، برنارد دحداح، إن «سوق الذهب حولت تركيزها من النظر في تداعيات توقف حركة التجارة عبر مضيق هرمز، إلى تداعيات التضخم على المدى الطويل».