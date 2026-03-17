الإمارات تتصدر «فوربس» لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية

أكّدت «فوربس الشرق الأوسط»، أنه على الرغم من تقلبات الأسواق خلال العام، فقد نجحت كبريات شركات الشرق الأوسط في الحفاظ على استقرارها، بل زادت قيمتها السوقية وسط التحديات.

واستعرضت «فوربس الشرق الأوسط» في بيان لها أمس، قائمة «أكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في المنطقة لعام 2026»، الشركات الرائدة التي رسّخت بصمتها في أسواق المال، مساهمة بذلك في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيرة إلى تصدر دولة الإمارات القائمة من حيث عدد الشركات بواقع 35 شركة، تليها السعودية بـ34 شركة، ثم قطر بـ11 شركة، والمغرب بتسع شركات، والكويت بست شركات.

وبحسب «فوربس الشرق الأوسط»، فقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.3 تريليونات دولار، في يناير 2026، موزعة على 12 سوقاً مالية، فيما استحوذت أكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في المنطقة على 3.7 تريليونات دولار من هذا الإجمالي، بما يعادل 86% منه، ما يعكس حجم القيمة المُتركّزة لدى الشركات الكبرى.

ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أن هذا التصنيف يستند إلى بيانات القيم السوقية من 12 سوقاً مالية في 11 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع اعتماد أسعار الإغلاق حتى 31 يناير 2026.

وكشفت «فوربس الشرق الأوسط» أن قطاع البنوك والخدمات المالية لايزال الأكثر تمثيلاً في القائمة، إذ يضم 34 شركة بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 732.6 مليار دولار، في حين يعكس قطاع الطاقة مشهداً مغايراً؛ ذلك أنه على الرغم من تمثّله بتسع شركات فقط ضمن القائمة، فإنه يستحوذ على نحو 1.9 تريليون دولار من القيمة السوقية، ما يبرز الثقل الاستراتيجي للقطاع.

وبوجه عام، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي هيمنتها على القائمة، مستحوذة على نحو 88% من إجمالي الشركات.

وبرزت في قائمة «فوربس الشرق الأوسط»: الشركة العالمية القابضة (IHC) بقيمة سوقية تبلغ 238.6 مليار دولار، ومجموعة «طاقة» بقيمة سوقية 87.9 مليار دولار، و«أدنوك للغاز» بقيمة سوقية 75.4 مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول بقيمة سوقية 56 مليار دولار، وبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة سوقية 53.5 مليار دولار.

كما برزت «مجموعة &e» بقيمة سوقية تبلغ46.7 مليار دولار، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بقيمة سوقية تبلغ 41.1 مليار دولار، وشركة إعمار العقارية بقيمة سوقية تبلغ 36.1 مليار دولار، فضلاً عن بنك أبوظبي التجاري بقيمة سوقية تبلغ 32.8 مليار دولار، ومصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة سوقية 24.1 مليار دولار، وبنك دبي الإسلامي بقيمة سوقية تبلغ 19 مليار دولار.