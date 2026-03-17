«ماجد الفطيم» تسجل أقوى ميزانية عمومية

أعلنت «ماجد الفطيم»، المجموعة المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمجتمعات المتكاملة وقطاعي التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة وسط آسيا، نتائجها لكامل السنة المالية في 2025، مسجلة نمواً مضاعفاً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الأرباح، إلى جانب تدفقات نقدية قوية وميزانية عمومية تُعد الأقوى في تاريخها، وذلك بالتزامن مع احتفال المجموعة بمرور 30 عاماً على تأسيسها.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد سجلت الشركة زيادة بنسبة 10% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 5.1 مليارات درهم، متجاوزة حاجز خمسة مليارات درهم للمرة الأولى، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 6% إلى 35.9 مليار درهم.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 41% ليصل إلى 3.6 مليارات درهم شاملاً مكاسب إعادة التقييم، فيما حققت الشركة نمواً بنسبة 48% في صافي الأرباح ليصل إلى 2.3 مليار درهم باستثناء مكاسب إعادة التقييم.

وسجلت الشركة تدفقات نقدية حرة بقيمة 3.5 مليارات درهم، فيما انخفض صافي الدين بنسبة 15% ليصل إلى 11.9 مليار درهم، وتحسنت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية لتصل إلى 32%.

بدورها، توسّعت منظومة الولاء الخاصة بـ«ماجد الفطيم» مع تجاوز عدد أعضاء برنامج SHARE حاجز 10 ملايين عضو، إلى جانب تعزيز التفاعل عبر إطلاق بطاقتين ائتمانيتين جديدتين بعلامة تجارية مشتركة.

كما نمت إيرادات الشركة في دولة الإمارات بنسبة 11% لتتجاوز 22 مليار درهم، وسجلت أعمال مراكز التسوق والفنادق نمواً في الإيرادات بنسبة 6% لتصل إلى 4.8 مليارات درهم، مدفوعة بارتفاع أعداد الزوار وتحسن أداء المستأجرين.

من جهتها، ارتفعت إيرادات قطاع التطوير العقاري بنسبة 33%، مدفوعة بالطلب القوي على المجتمعات السكنية، وحققت أعمال التجزئة الرقمية أداءً قوياً مع نمو إيرادات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، وارتفاع التجارة السريعة بنسبة 38%، وزيادة إيرادات شركة «بريسيجن ميديا» بنسبة 47%، ما يعكس تسارع تبني القنوات الرقمية، وتعزيز تحقيق الإيرادات الرقمية عبر قطاع التجزئة.

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة ماجد الفطيم القابضة»، فاضل عبدالباقي العلي: «تعكس النتائج القوية التي حققتها (ماجد الفطيم) خلال السنة المالية في 2025، نجاح استراتيجية النمو التي نتبعها وقوة منظومتنا للحوكمة المؤسسية، والتي تمكّننا من تحقيق إنجازات على نطاق واسع. ومع دخولنا عقدنا الرابع، ننطلق من موقع قوة يتيح لنا مواصلة تحقيق نمو مرن ومستدام وإيجاد قيمة طويلة الأمد للمساهمين».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، أحمد جلال إسماعيل، إن مركزنا المالي اليوم هو الأقوى منذ أكثر من عقد، حيث منحنا زخم التدفقات النقدية وميزانيتنا العمومية القوية المزيد من الثقة لمواصلة الاستثمار على المدى الطويل. وتمتد محفظة مشاريعنا التطويرية عبر فئات أصول متعددة وفي أسواقنا الرئيسة في الإمارات والسعودية ومصر، وتشمل استثمارات كبيرة لإعادة تطوير أصولنا، وعلى رأسها مشروع التحوّل الشامل في (مول الإمارات) بقيمة خمسة مليارات درهم.