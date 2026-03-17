«المال كابيتال ريت» يوزّع 26.29 مليون درهم أرباحاً عن 2025

أعلن «صندوق المال كابيتال ريت»، المدرج في سوق دبي المالي، أمس، عن توزيع أرباح نهائية بواقع 3.75 فلوس للوحدة عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بإجمالي توزيعات تجاوز 26.29 مليون درهم.

وتوقّع الصندوق أن يتم سداد التوزيعات في التاسع من أبريل 2026، رهناً باستكمال الإجراءات الإدارية المعتادة.

ويأتي هذا الإعلان في عام نجح الصندوق فيه باستكمال زيادة رأس ماله من خلال طرح عام إضافي وتم جمع ما يقارب 206 ملايين درهم، ما عزّز قاعدة حقوق الملكية للصندوق لدعم خطط النمو المستقبلية.

وقام الصندوق خلال العام بتوسيع محفظته الاستثمارية من خلال الاستحواذ على عقارات مستشفى «إن إم سي رويال» ومبنى «فالكون هاوس»، في خطوة تُمثل أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية.

وعقب هذا الاستحواذ، أصبحت محفظة الصندوق تضم سبعة أصول مدرة للدخل في قطاعَي التعليم والرعاية الصحية، مدعومة بعقود إيجار طويلة الأجل مع جهات مستأجرة ذات ملاءة مالية قوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «المال كابيتال»، سانجي فيغ: «حقق (صندوق المال كابيتال ريت) أداءً تشغيلياً قوياً خلال عام 2025، بالتوازي مع تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية المهمة التي تعزز آفاق النمو طويلة الأجل للصندوق». وأضاف: «يُعد كل من إتمام زيادة رأس المال والاستحواذ على عقارات مستشفى (إن إم سي رويال)، ومبنى (فالكون هاوس) من المحطات المهمة التي أسهمت في تنويع المحفظة وتعزيز متانة مصادر الدخل».

وتابع فيغ: «نواصل التركيز على توسيع محفظة الصندوق ضمن قطاعات العقارات المتنوّعة مثل التعليم والرعاية الصحية، مع الحفاظ على انضباط إدارة رأس المال وتقديم توزيعات دخل مستقرة وجذابة».