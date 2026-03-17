3.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي بعد تنفيذ 1194 صفقة

شهدت سوق العقارات في دبي، أمس، نشاطاً ملحوظاً، مع استمرار الزخم في الصفقات اليومية، حيث سجل إجمالي التصرفات العقارية نحو 3.8 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1194 صفقة، في مؤشر يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين بالسوق العقارية في الإمارة، مع تجاهل السوق للتوترات الإقليمية.

وسجلت المبيعات أكثر من 2.92 مليار درهم، وذلك بعد تنفيذ 930 صفقة، توزّعت بواقع 733 مبايعة لوحدات سكنية، و82 مبايعة لمبانٍ، و115 مبايعة لأراضٍ، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 1.64 مليار درهم عبر تنفيذ 307 صفقات موزعة بواقع 179 لوحدات سكنية و13 مبايعة لمبانٍ، و115 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.28 مليار درهم، من خلال 623 صفقة، مقسمة على 554 مبايعة لوحدات سكنية، و69 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 243 معاملة، بقيمة 718.31 مليون درهم، موزعة بواقع 153 معاملات لوحدات سكنية، و24 معاملة لمبانٍ، و66 معاملة لأراضٍ.

بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 163.93 مليون درهم، بواقع 21 معاملة، موزعة على 12 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملتين لمبانٍ، وسبع معاملات لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 76.7% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة أمس، بينما كانت حصة الرهون 19%، أما الهبات فاستحوذت على ما نسبته 4.3%.

وتصدّرت منطقة «اليلايس 5» قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال تعاملات أمس، بقيمة جاوزت 515.7 مليون درهم، تلتها «نخلة جبل علي» بنحو 387.2 مليون درهم، ثم منطقة «دبي لاند»، بقيمة 186.9 مليون درهم، ومن ثم «اليلايس 1» بقيمة 182.4 مليون درهم.

وحلت منطقة الخليج التجاري خامسة، مسجلة 117.5 مليون درهم، تلتها منطقة «قرية جميرا الدائرية» بقيمة 91.3 مليون درهم، ثم «جميرا غولف إستيت» بنحو 73.9 مليون درهم، تلتها مدينة المطار بقيمة 72.9 مليون درهم، وبعدها «زعبيل الثانية» بـ66.3 مليون درهم، بينما جاءت «نخلة ديرة» أخيراً، مسجلة 53.6 مليون درهم.

