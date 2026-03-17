3.39 مليارات درهم تداولات أسهم الإمارات في جلسة بداية الأسبوع

بلغت تداولات أسهم أسواق الإمارات خلال جلسة أمس (أولى جلسات الأسبوع) نحو 3.39 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.064 مليار درهم في سوق دبي المالي و2.32 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد التداول على 1.83 مليار سهم، عبر تنفيذ 57 ألفاً و748 صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين نحو 3.72 تريليونات درهم، موزعة بواقع 878.16 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي و2.949 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5288.7 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 9462.37 نقطة.

وفي سوق دبي المالي، استحوذت شركات: «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«العربية للطيران»، و«سالك»، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، على 79.54% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة نحو 846.97 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التداول في «دبي المالي» ككل نحو 1.064 مليار درهم.

بدوره، تصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 466.8 مليون درهم، يليه سهم بنك الإمارات دبي الوطني ثانياً بقيمة تداولات بلغت 136.82 مليون درهم، فيما حلّ سهم بنك دبي الإسلامي ثالثاً بتداولات بلغت 77.89 مليون درهم.

وجاء سهم «العربية للطيران» رابعاً بسيولة بلغت نحو 64.04 مليون درهم، بينما حل سهم شركة «سالك» خامساً بقيمة تداولات 53.83 مليون درهم، تلاه سهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بتداولات بلغت 47.57 مليون درهم.

وخلال تعاملات أمس، اتجه مواطنو الإمارات إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 142.33 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 516.32 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 373.99 مليون درهم.

