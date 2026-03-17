1.6 مليار درهم حجم سوق «الواقع الافتراضي» في الإمارات بحلول 2030

يتجه سوق الواقع الافتراضي في دولة الإمارات إلى تحقيق نمو متسارع خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بتزايد الاعتماد على تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في قطاعات عدة، وعلى رأسها قطاع العقارات، الذي يشهد تحولاً ملحوظاً في طرق تصميم المشروعات وتسويقها وتجربة المتعاملين.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه وفقاً لبيانات منصة أبحاث السوق «Grand View Research»، بلغت إيرادات سوق الواقع الافتراضي في الإمارات نحو 366 مليون درهم في عام 2024، فيما من المتوقع أن يتجاوز حجم السوق 1.6 مليار درهم بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 28%.

وفي القطاع العقاري، تسهم تقنيات الواقع الافتراضي في إحداث تحوّل في مراحل ما قبل البناء والمبيعات، حيث تتيح الجولات الافتراضية للمطورين والمستثمرين والمشترين الاطلاع على المشروعات قبل تنفيذها، ما يُعزّز دقة التصميم ويقلل التعديلات المكلفة ويُسرّع عمليات البيع.

وأكدت شركة «لايف سايز بلانز دبي»، المتخصصة في عرض المخططات المعمارية بالحجم الحقيقي وتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، أنها تشهد طلباً متزايداً على حلول التصور الغامر في قطاعي العقارات والإنشاءات في الإمارات منذ دخولها السوق في عام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جورج كلاس، إن «التقنيات الغامرة أصبحت أداة أساسية للمطورين والمستثمرين، حيث تساعد في تقليل الأخطاء وتجنب التكاليف غير الضرورية قبل بدء البناء وتؤكد قرارات المشترين، خصوصاً في مبيعات المشاريع على المخطط».

ومع استمرار توجه الإمارات نحو تطوير مدن ذكية ومستدامة، من المتوقع أن تلعب تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز دوراً متزايد الأهمية في دعم الشفافية والكفاءة، وتعزيز جاذبية السوق العقارية للمستثمرين العالميين.