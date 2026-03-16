اليوم.. فلاي دبي تستأنف عملياتها تدريجياً بجدول رحلات مخفّض

قالت شركة فلاي دبي إنها استأنفت عملياتها تدريجياً بجدول رحلات مخفّض لليوم الإثنين 16 مارس 2026.

وذكرت في تصريح إعلامي أن بعض الرحلات المجدولة تأثرت بالتوقف المؤقت للعمليات، مؤكدة أنها تتواصل حالياً مع العملاء المتأثرين لإبلاغهم في حال إلغاء رحلاتهم أو إعادة جدولتها.

ونصحت فلاي دبي العملاء بعدم التوجه إلى المطار إلا بعد تلقي تأكيد بتشغيل رحلاتهم، أو إعادة حجزها، أو تحديد موعد جديد لإنجاز إجراءات السفر.

وأكدت أن سلامة مسافريهاا وطاقمها تبقى على رأس أولوياتها، كما تواصل العمل عن كثب مع شركائنا والسلطات المعنية لضمان استئناف عملياتنا بأمان.