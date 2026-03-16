أعلنت مطارات دبي تعلن تحويل بعض الرحلات من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي.

جاء ذلك في تدوينة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة "إكس".

ونجحت فرق الدفاع المدني بدبي في السيطرة على الحريق الناجم عن إصابة أحد خزانات الوقود في محيط مطار دبي الدولي، دون ان تسجل اية اصابات.

وكانت الجهات المختصة قد باشرت التعامل مع الحادث الناتج عن طائرة مسيرة استهدفت المطار واتخذت الاجراءات اللازمة وفق اعلى معايير السلامة المعتمدة