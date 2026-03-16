800 شركة جديدة تختار «جافزا» مقراً لأعمالها في 2025

سجلت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، مزوّد الحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، الهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، زيادة قوية في عدد الشركات الجديدة التي انضمت للعمل في المنطقة خلال العام الماضي، مسجلة أكثر من 800 شركة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للشركات العاملة في «جافزا» إلى 11 ألفاً و472 شركة بنهاية عام 2025.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد حققت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) زيادة متواصلة في أعداد الشركات التي تختار من المنطقة مقراً لأعمالها في مختلف القطاعات المتوافرة.

كما سجلت المنشآت التابعة للمنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) مستويات إشغال مرتفعة، حيث ارتفعت نسب إشغال المستودعات والمخازن بشكل قياسي إلى 94%، في نهاية العام الماضي 2025، ومعدل إشغال بلغ 93% للأراضي.

وتمتد البنية التحتية المتطورة لـ«جافزا» على أكثر من 539 مليون قدم مربعة، وتوفر ربطاً متعدد الأنماط عبر البحر والجو والبر، لتُمثل منظومة «جافزا» والميناء معاً، أحد أكثر المراكز اللوجستية تطوراً على مستوى العالم.

وتعد «جافزا» إحدى كبرى مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقراً لآلاف الشركات من أكثر من 150 دولة، بما في ذلك كبريات الشركات متعددة الجنسيات. كما تسهم بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.

وبفضل الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفّر ميناء جبل علي و«جافزا» منظومة متكاملة متعددة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، كما تشمل مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضمّ أكثر من 3.5 مليارات مستهلك.

وتعدّ «جافزا» مركزاً للتجارة والأعمال يتوسط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نمواً في العالم.

وعلى مدى أربعة عقود، تبنّت «جافزا» ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وبناء تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية، والتزويد بأرقى مستويات الدعم.

وتقدّم «جافزا» للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الإمارات وخارجها، فرصاً استثنائية للنمو والوصول إلى أسواق المنطقة، في وقت تتيح فيه حاضنات الأعمال دعماً كبيراً للمستثمرين من شركات صغيرة ومتوسطة، لتأسيس أعمالها التجارية والدخول إلى الأسواق الإقليمية بأقل التكاليف.

أما القطاعات التي تغطيها «جافزا»، فتتضمن كلاً من الخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات وقطع الغيار، والإلكترونيات والكهربائيات، والسلع سريعة الاستهلاك، والبتروكيماويات، والبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية وتوزيع الدواء، فضلاً عن الأغذية والمشروبات.

أنظمة رقمية

تمتاز «جافزا» بأنظمتها الرقمية التي يتم من خلالها التحكّم بجميع مرافقها وأصولها المؤتمتة. وتتكامل تلك الأنظمة مع منصّاتها الإلكترونية المتطوّرة لتسهيل عمليات التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية. وتشمل المنظومة المتكاملة للمركز التجاري واللوجستي في جبل علي أنظمة رقمية لإدارة الموانئ، مزوّدة بالمجسّات وأجهزة «إنترنت الأشياء»، والشاحنات ذاتية القيادة، والرافعات التي يتمّ التحكّم بها عن بعد، إضافة إلى البوابات الذكية، والتطبيقات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي.

