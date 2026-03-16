%100 نسب إشغال «تجارة 101» في خورفكان خلال الربع الأول

سجل مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101»، التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الربع الأول من 2026، نسبة إشغال بلغت 100% في مقره بمدينة خورفكان.

جاء ذلك بالتزامن مع تسجيل الغرفة خلال العام الماضي نمواً في العضويات بلغ 14%، ما يوفر لمنتسبي «تجارة 101» شبكة علاقات أعمال واسعة تفتح أمامهم آفاقاً للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

واستقطب «تجارة 101» مشروعات ريادية متنوعة تغطي قطاعات اقتصادية واعدة، من تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي إلى قطاع الأغذية والضيافة والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محمد أحمد أمين العوضي، إن النتائج الاستثنائية التي حققها مركز «تجارة 101» تعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية التي تأسس عليها المركز منذ انطلاقته في عام 2019، والقائمة على توفير بيئة حاضنة متكاملة تمكّن الشباب الإماراتي من تحويل طموحاتهم إلى مشروعات اقتصادية مستدامة تسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

وأضاف العوضي أن المنطقة الشرقية تشهد قفزة نوعية في مشروعات البنية التحتية والسياحة البيئية، حيث يتجسد دور الغرفة في دعم رواد الأعمال في مختلف مناطق الإمارة من خلال توفير الدعم المعرفي والتقني والقانوني والتسويقي، وربط المنتسبين إلى مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنظومة الأوسع للغرفة التي تضم معارض سنوية وشبكة علاقات دولية مع أسواق آسيا وإفريقيا، وفرصاً نوعيةً تمنح المشروعات الناشئة ميزة تنافسية تسرع نموها وبناء علامات تجارية إماراتية تنافس في الأسواق الإقليمية والدولية.

من جانبها، كشفت مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101»، منى عمران علي، عن تطلعات المركز لافتتاح مقر جديد في المنطقة الشرقية استكمالاً لنجاح فرع خورفكان الذي افتُتح في أبريل 2024 والذي حقق نسبة إشغال كاملة خلال فترة وجيزة. وقالت إن المركز يضع تدريب رواد الأعمال على رأس أولوياته من خلال تصميم برامج متخصصة وفق أرقى المعايير في إدارة وتشغيل الأعمال التجارية، تغطي قطاعات حيوية واستشارات متكاملة تشمل الاستشارات الإدارية والقانونية والتسويقية وخدمات التغطيات الإعلامية.

وفي سياق بناء القدرات، يقدم مركز «تجارة 101» برامج تدريبية نوعية تمكّن الشباب من إدارة وتطوير مشروعاتهم باحترافية عالية، وتشمل البرامج التدريبية، إدارة وتنظيم المعارض بما يتوافق مع مكانة الشارقة كقطب إقليمي وعالمي للمعارض والمؤتمرات، والتدقيق والتحصيل الضريبي والتجارة الإلكترونية والترجمة والتصميم والتصوير الغرافيكي وقطاع الضيافة.

ويحرص المركز على إشراك أعضائه في الفعاليات التسويقية الكبرى، لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالأسواق المحلية والدولية، مستثمراً منظومة غرفة الشارقة والمعارض التي ترعاها في مركز إكسبو الشارقة، فضلاً عن المشاركة في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» ومهرجان الخريجين، وغيرها من الفعاليات.

كما ينظم المركز ندوات توجيهية مستمرة لتعزيز الوعي الاستثماري والتجاري.