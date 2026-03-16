النفط بصدد مزيد من المكاسب

من المتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع عند ​بدء التداول، اليوم الاثنين، مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران الأسبوع الثالث. وشهدت العقود الآجلة لخامي «برنت» و«غرب تكساس الوسيط الأميركي» ارتفاعاً حاداً، إذ ارتفع الخامان بأكثر من 40% منذ بداية مارس الجاري، ليسجلا أعلى المستويات منذ عام 2022. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض المعروض العالمي من النفط ثمانية ملايين برميل يومياً في مارس الجاري.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت وكالة الطاقة الدولية على سحب 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية، فيما تخطط ​اليابان لبدء السحب من احتياطات النفط لديها اليوم الاثنين.