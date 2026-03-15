فنادق تطرح باقات «سياحة داخلية» تشمل خصومات على المطاعم والأنشطة الترفيهية

بدأت فنادق بإطلاق باقات للسياحة الداخلية، تشمل الإقامة ليلة واحدة أو أكثر، وخصومات على المطاعم والأنشطة الترفيهية، في حين تركز هذه الباقات بشكل أساسي على شريحة العائلات، وتمنح النزلاء مرونة في تسجيل الوصول المبكر، والمغادرة المتأخرة.

وقال مسؤولون في قطاع الضيافة إن الفنادق بدأت بطرح هذه الباقات في خطوة تستهدف تشجيع السكان على قضاء عطلات قصيرة، والاستفادة من مرافق الضيافة، لافتين إلى أن هذه الباقات تسهم في تنشيط الطلب المحلي، وتعزيز إشغال الفنادق.

وأكدوا أن الإقبال على الباقات يشهد ارتفاعاً ملحوظاً، خصوصاً بين العائلات والشباب، ويتركز بشكل كبير في عطلات نهاية الأسبوع، مع توقعات بارتفاع الطلب خلال عطلة عيد الفطر، في ظل تنوع التجارب السياحية والبنية التحتية المتطورة التي توفرها دبي لزوارها.

عروض فندقية

وتفصيلاً، بدأت فنادق بإطلاق باقات للسياحة الداخلية تتضمن عروضاً متنوعة تشمل إقامة لليلة واحدة أو أكثر، كما تشمل خصومات على الإقامات ككل، وعلى المطاعم والأنشطة الترفيهية.

وتركز العروض بشكل أساسي على العائلات، من خلال توفير أنشطة للأطفال، وخيارات طعام متنوعة، واستخدام مرافق الفندق، كما تمنح هذه الباقات النزلاء مرونة في تسجيل الوصول المبكر والمغادرة المتأخرة، والاستفادة من المرافق الترفيهية.

ووفقاً للعديد من العروض النشطة على المواقع الشبكية للفنادق، فإن هذه العروض تقدم في الغالب خصومات مباشرة على أسعار الغرف الفندقية، تراوح عادة بين 25 و30% عند الحجز المباشر باستخدام الهوية الإماراتية.

وتتيح العروض أيضاً أرصدة نقدية للاستخدام في المطاعم أو مرافق العلاج الطبيعي، إضافة إلى مزايا خاصة للعائلات، مثل إقامة الأطفال مجاناً، أو حصولهم على وجبات مجانية.

تجارب سياحية

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، لـ«الإمارات اليوم»: «الهدف من هذه الباقات هو تشجيع سكان الدولة على استكشاف تجارب سياحية، والاستفادة من مرافق الضيافة العالمية التي توفرها دبي، ومنها الشواطئ، والمطاعم، والمسابح، والأنشطة العائلية، والثقافية».

وأضاف: «هذه الباقات تلعب دوراً أساسياً في تنشيط قطاع الضيافة والسياحة المحلية خلال الفترات التي تشهد انخفاضاً في السفر الدولي، كما تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الترفيه والتجارب العائلية».

وأكد خوجلي أن الإقبال على الباقات يشهد ارتفاعاً ملحوظاً، خصوصاً بين العائلات والشباب، ما يجعل هذه المبادرات جزءاً أساسياً من استراتيجيات الفنادق لتعزيز إشغال الغرف.

وتابع: «الفنادق تتلقى حجوزات جيدة من السوق المحلية، ومنها المناسبات العائلية أو للشركات التي تبادر إلى حجوزات لموظفيها في دعوات الإفطار والسحور».

وقال خوجلي إن «السياحة الداخلية تشكل رافداً مهماً لقطاع الضيافة، إذ تسهم في تعزيز نسب الإشغال، وتوفر في الوقت نفسه تجربة سياحية للراغبين في قضاء عطلات داخل الدولة».

وأضاف: «نلاحظ زيادة في الحجوزات خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث يفضل كثير من سكان الدولة قضاء عطلة قصيرة للاستمتاع بالخدمات التي توفرها منشآت الضيافة».

استراتيجية الفنادق

إلى ذلك، قال المدير العام لفندق «كوبثورن - دبي»، وائل الباهي، إن «باقات السياحة الداخلية جزء مهم من استراتيجية الفنادق لتعزيز الإشغال، خصوصاً خلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على العطلات القصيرة».

وأضاف: «يشهد معدل الحجوزات نشاطاً أكبر في عطلات نهاية الأسبوع، ونتلقى الآن حجوزات جديدة لمناسبة عيد الفطر»، متوقعاً أن تكون معدلات الإشغال أكبر خلال عطلة عيد الفطر.

وأكد أن الفنادق تحرص على تصميم عروض توفر قيمة إضافية للنزلاء، مثل خصومات على الإقامة، ووجبات ضمن الحجز، وإمكانية تسجيل الدخول المبكر أو المغادرة المتأخرة بحسب المتوافر، إلى جانب عروض ترفيهية ومطاعم داخل الفندق.

وأشار الباهي إلى أن دبي توفر بيئة مثالية للسياحة الداخلية، بفضل تنوع المنتج السياحي والبنية التحتية المتطورة للضيافة، لافتاً إلى أن العائلات والمجموعات يشكلون شريحة مهمة من الطلب على باقات السياحة الداخلية.

وقال إن «القطاع السياحي في دبي يتمتع بمرونة عالية، وهو قادر على التكيف بسرعة مع المتغيرات العالمية، بفضل التخطيط الاستراتيجي والشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص».

وجهة مثالية

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن «باقات السياحة الداخلية تتضمن خصومات على أسعار الإقامة وخدمات الأطعمة والمشروبات، في إطار الحرص على تحفيز سكان الدولة على الاستفادة من خيارات الضيافة المتنوعة».

وأضاف: «صُممت العروض لتوفير تجربة إقامة متكاملة للعائلات وسكان الدولة مع أسعار تنافسية»، مشيراً إلى أن «السياحة الداخلية أحد المحركات المهمة لنشاط قطاع الضيافة على مدار العام».

ولفت عوض الله إلى أن دبي تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة مثالية، بفضل تنوع المنتج السياحي والبنية التحتية المتطورة والأنشطة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها.

وقال إن «القطاع السياحي في دبي يواصل تأكيد متانته وقدرته على النمو، مدعوماً ببنية تحتية عالمية المستوى، وتنوع كبير في المنتج السياحي الذي يلبي احتياجات مختلف الزوار».

وجهات ترفيهية مجانية

أعلنت حديقة «عالم أكوافنتشر» المائية عن تذاكر مجانية محدودة حتى 22 مارس الجاري، بحد أقصى أربع تذاكر للشخص. وأوضحت أن التذاكر متاحة يومياً ابتداءً من الساعة 12:00 منتصف الليل لليوم التالي، ناصحة المتعاملين بالتحقق من التوافر والحجز مباشرة عبر الموقع الرسمي.

من جانبها، أعلنت «دبي ميراكل غاردن»، أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، عن دخول مجاني للحديقة من الساعة التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً، وذلك حتى تاريخ 31 مارس الجاري، مشددة على ضرورة إظهار الهوية الإماراتية سارية المفعول عند شباك التذاكر للحصول على تذكرة الدخول.