40 علامة لمنتجات الفاكهة المجففة في أسواق الإمارات

كشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» بمنافذ بيع رئيسة في أسواق دبي والشارقة، عن وجود نحو 40 علامة تجارية لمنتجات الفاكهة المجففة بمختلف أنواعها.

وأظهر الرصد وجود تنوع كبير في المنتجات والعلامات التجارية ودول المنشأ في أسواق الفاكهة المجففة، مع وجود حصص كبيرة للمنتجات المعبأة في الإمارات، فيما استحوذت المنتجات العضوية المجففة بالشمس على الأسعار الأعلى سعراً في ذلك القطاع.

وأشار مختصان في مجال تجارة التجزئة، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن أسواق الفاكهة المجففة تشهد طلباً مرتفعاً خلال شهر رمضان وبنسب تجاوز 50% في مبيعاتها مقارنة بالأيام العادية لارتباطها بعادات غذائية لفئات مختلفة من المستهلكين خلال الشهر الكريم.

أنواع متعددة

وتفصيلاً، كشف رصد ميداني أجرته «الإمارات اليوم» على منافذ لتجارة التجزئة في أسواق دبي والشارقة عن وجود نحو 40 علامة لمنتجات الفاكهة المجففة بمختلف أنواعها. وأوضح الرصد عن وجود أنواع متعددة من منتجات الفاكهة المجففة، وبشكل أسهم في زيادة التنوع في تلك المنتجات وعلاماتها، وشملت أبرز منتجات التفاح، البرقوق، المشمش، التين، التوت البري الأزرق والتوت الأبيض والأحمر، فضلاً عن العنب (الزبيب) بأنواعه الأخضر والذهبي والأسود، وحب الرمان، والفراولة، والكيوي، والموز، وثمرة البابايا، والكرز، والقرع العسلي، والأناناس، والبرتقال.

وشملت منتجات الفاكهة تنوعاً في أشكالها، منها فاكهة تباع بشكل منفصل أو مخلوطة بين أكثر من نوع، أو مخلوطة مع منتجات للمكسرات أو حبوب الشوفان وقطع الشوكولاتة الداكنة، مع وجود عبوات مخصصة لبرامج الحمية الصحية، وتباع دون سكر مضاف، كما توجد منتجات تباع كعبوات صحية مع رقائق جوز الهند.

وأظهر الرصد، تباين عمليات بيع منتجات الفاكهة المجففة بين أنواع عدة تباع بأشكال سائبة بحسب الوزن، أو جاهزة معبأة في أكياس بلاستيكية أو ورقية، أو ضمن علب معدنية، بأشكال متنوعة.

علامات خاصة

وأوضح الرصد الميداني في أسواق منتجات الفاكهة المجففة عن التوسع في طرح علامات تجارية خاصة لتعاونيات ومنافذ تجزئة في قطاع الفاكهة المجففة، خصوصاً لمنتجات التين والمشمش والبرقوق، والزبيب.

وتباينت دول المنشأ بشكل كبير لمنتجات الفاكهة المجففة لتشمل منتجات ترجع لدول مثل كوريا الجنوبية، والفلبين، والهند، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والبرازيل، والأرجنتين، وتشيلي، وإسبانيا، وسويسرا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، والصين، ولاتفيا، وإيران، فضلاً عن وجود حصص كبيرة للمنتجات المعبأة داخل الإمارات.

وأظهر الرصد، استحواذ المنتجات العضوية المجففة بالشمس على الأسعار الأعلى بين منتجات الفاكهة المجففة، إذ تباع عبوة التوت العضوي من وزن 200 غرام بسعر يصل إلى 34 درهماً، فيما تباع عبوة المشمش العضوي المجفف بوزن 500 غرام بسعر 40 درهماً.

وتشمل عملية صناعة الفاكهة المجففة على طرق مختلفة أبرزها استخدام الطرق الطبيعية للتجفيف تحت أشعة الشمس، وهو ما يجعل منتجاتها أعلى سعراً، مقارنة بالمنتجات المجففة بطرق اصطناعية مثل أجهزة التجفيف الكهربائية.

ارتفاع المبيعات

وقال مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة التجزئة، محمد ناصر، إن «منتجات الفاكهة المجففة تشتهر بارتفاع مبيعاتها خلال شهر رمضان بمعدلات كبيرة تتجاوز 50%، مقارنة بالأيام العادية، وذلك لارتباطها بعادات غذائية لفئات مختلفة من المستهلكين خلال الشهر الكريم».

وأشار إلى أن «من أبرز أصناف الفاكهة المجففة التي تشهد ارتفاعاً في الطلب خلال شهر رمضان هي أصناف الزبيب والبرقوق والمشمش والتين»، لافتاً إلى أن «زيادة الإقبال على شراء الفاكهة المجففة خلال شهر رمضان يرفع تنافسية الأسواق وزيادة عروض التنزيلات السعرية على تلك المنتجات لزيادة حصص المبيعات واستقطاب المستهلكين».

من جهته، أكد مسؤول المبيعات في أحد منافذ التجزئة، بايجو بويت، أن «منتجات الفاكهة تمتاز بتنوع كبير في الأسواق، وهو ما يتناسب مع اختلاف طلبات وأذواق فئات المستهلكين من مختلف الجنسيات»، لافتاً إلى أن «مبيعات الفاكهة المجففة تشهد طلباً على مدار العام، كونها من المنتجات التي تشتهر بأنها صحية، لكنها تحقق ارتفاعاً لافتاً خلال شهر رمضان، وبنسب تتجاوز 50% مقارنة بالأيام العادية».

وأوضح أن «منتجات الزبيب أو العنب المجفف تعد من الأعلى طلباً خلال شهر رمضان، وتليها منتجات التين والمشمش»، مشيراً إلى أن «زيادة الأنواع المعبأة داخل الدولة يرجع إلى كون العديد من الشركات المستوردة تفضل التعبئة داخل الدولة، وذلك مع توافر جودة مرتفعة في عمليات التعبئة داخل الدولة، وامتيازها بانخفاض التكلفة مقارنة بالحصول على منتجات معبأة في الخارج».

فوائد صحية

تمتاز الفاكهة المجففة بالعديد من الفوائد الصحية، فهي مصدر غني بالألياف المفيدة لصحة الجسم، وتعمل على تعزيز صحة الأمعاء، والتحكم في مستويات السكر بالدم، كما تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، ويمكن استخدامها في برامج للحمية للعمل على إنقاص الوزن، إضافة إلى أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من العديد من الأمراض، مثل السرطان وأمراض القلب.

وتعد الفاكهة المجففة مصدراً للطاقة السريعة، وهو ما يجعلها خياراً مثالياً للرياضيين قبل النشاط البدني لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات الطبيعية.

وتحتوي الفاكهة المجففة على العديد من العناصر الغذائية، والفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين (أ)، وفيتامين (ك)، وعلى معادن مهمة للجسم مثل الحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم. وتحتوي منتجات الفاكهة المجففة على نسبة منخفضة جداً من الصوديوم، ونسب جيدة من عنصر البوتاسيوم والألياف.

ويوجد السكر في الفاكهة المجففة بشكل تقليدي على شكل (غلوكوز وفركتوز)، وتُعتبر مصدراً غنيّاً بالألياف غير القابلة للذوبان الضرورية لتحفيز الحركة الهضمية، وتنظيم وتسريع مرور الطعام خلال الأمعاء. ونصحت العديد من التقارير بتناول الفاكهة المجففة باعتدال، نظراً لارتفاع محتواها من السكريات والسعرات الحرارية، وذلك لتجنب زيادة الوزن وارتفاع سكر الدم، ويفضل تجنب الأنواع المضاف إليها السكر بكميات كبيرة.

وقد يؤدي رفع بعض المواد المضافة من كمية السكر لمنتجات الفاكهة، إلى جعلها وجبة ضارة لمريض السكري، وفقاً لتقارير نصحت بضرورة الانتباه لكمية السكر بتلك المنتجات والسعرات الحرارية فيها، خصوصاً عند اختلاطها بمنتجات مثل الشوكولاتة.

علامات تجارية

«بايارا»، «سيبرغر»، «زيبا»،«ماوا»، «بولز فريش فريز»، «فيدا فود»، «ناتشورال»، «زيست ديلاتس»، «كاريش»، «بير فروت»، «تمريم»، «غوجي»، «صني فروت»، «نتي ناتس»، «صن بلانت»، «فيتا مي»، «نيتيرا»، «لولو»، «أوراغانيك ترداشينز»، «أوفي ميل»، «جودنيس»، «كووب»، «يونيون»، «لوس بينوس»، «رينو»، «بيكس»، «سانت دالفور»، «مذر بيست»، «إبتونيون»، «هابي فيلج»، «سياسليز فارم»، «إيروس»، «باسي»، «كيرليغو»، «فيغاري»، «الرفاعي»، «لادر أورغانيك»، «تي جي غاردن»، «بوابة ليوا»، «شارقة كوب».

