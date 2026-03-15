مزاد صكوك الخزينة في مارس يستقطب 4.85 مليارات درهم

أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد سندات الخزينة الحكومية «T-Bonds» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر مارس 2026، حيث يُعد هذا الإصدار الأول منذ بدء التصعيد في المنطقة، بإجمالي حجم إصدار بلغ 1.1 مليار درهم. ويأتي هذا المزاد ضمن برنامج الإصدارات السنوي لسندات الخزينة لعام 2026، وفقاً للجدول الزمني المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية.

وشهد المزاد طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة سندات الخزينة المستحقة في سبتمبر 2027 والشريحة المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.85 مليارات درهم، ما يعادل نحو 4.4 أضعاف حجم الإصدار.