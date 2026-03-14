«بيوت» و«دوبيزل»: أسعار بيع وإيجار العقارات في الإمارات حافظت على استقرارها دون تقلبات استثنائية

كشفت بيانات حديثة صادرة عن منصتي «بيوت» و«دوبيزل» أن بيانات الأسعار تعكس درجة نضج واستقرار سوق العقارات في الإمارات، إذ حافظت أسعار البيع والإيجار على استقرارها النسبي دون تسجيل أي تقلبات استثنائية، مشيرة إلى أن المرونة والصمود يظلان من السمات الأساسية للاقتصاد الإماراتي.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم» استمرت أسعار بيع العقارات، سواء في المشاريع على المخطط أو العقارات الجاهزة، في التحرك ضمن مساراتها الطبيعية، فيما بقيت أسعار الإيجارات في كل من القطاعات قصيرة وطويلة الأجل، مستقرة.

وأكدت البيانات أن هذا الاستقرار يشير إلى أن المتعاملين في السوق، من مشترين وبائعين، يتبنون رؤية طويلة الأمد، بدلاً من الاستجابة المتسرعة للتطورات قصيرة المدى.

وأفادت «بيوت» و«دوبيزل» بأن المؤشرات الحالية تشير إلى أن السوق الإماراتية تتكيّف سريعاً مع المتغيرات، إذ بدأ تفاعل المشترين بالعودة تدريجياً، فيما لايزال نشاط الإعلانات قوياً، مع اقتراب العديد من الفئات من مستويات الأداء التاريخية أو تجاوزها.

وأوضحتا أنه وفي ظل استمرار النمو السكاني، وثقة المستثمرين القوية، والاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية، تعيد هذه البيانات التأكيد على حقيقة باتت معروفة في المنطقة، وهي أن المرونة والصمود يظلان من السمات الأساسية للاقتصاد الإماراتي.

وتكشف البيانات الحديثة الصادرة عن منصتي «بيوت» و«دوبيزل» عن صورة آنية لحركة السوق الرقمية في دولة الإمارات، حيث بدأت مستويات التفاعل في مختلف الفئات بالتعافي خلال أيام قليلة فقط، ما يعكس متانة السوق وقوة الأسس الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد الإماراتي.

ويُعد سلوك المشترين المحتملين من أبرز المؤشرات المبكرة على تعافي السوق، إذ تشير البيانات إلى عودة أكثر من 80% من حركة المشترين الطبيعية خلال تسعة أيام فقط، في مؤشر واضح على سرعة استعادة الزخم.

ويعكس هذا التعافي السريع مستوى الثقة الذي تتمتع به السوق العقارية في الدولة، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه المنصات الرقمية في رصد تحولات توجهات المستهلكين في الوقت الفعلي.

بدورها، سجلت معدلات ظهور الإعلانات العقارية تعافياً لتتجاوز أربعة أخماس مستويات النشاط المعتادة، فيما عادت المشاهدات واستفسارات المشترين للارتفاع بشكل تدريجي. وعند مقارنة الأداء بالفترة نفسها من العام الماضي، تظهر المؤشرات أن مستويات التفاعل لاتزال قريبة من معدلاتها التاريخية.

من جهته، شهد قطاع السيارات مؤشرات واضحة على الاستقرار، حيث ارتفعت مستويات التفاعل مع الإعلانات تدريجياً، مع تسجيل زيادة في المشاهدات والاستفسارات من المشترين. كما برزت سوق السلع الاستهلاكية كأحد أوضح مؤشرات المرونة في السوق الرقمية، إذ عاد التفاعل إلى مستوياته الطبيعية خلال أيام قليلة فقط