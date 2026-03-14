عقارات دبي تواصل جاذبيتها للمستثمرين

حافظ قطاع العقارات في دبي على وتيرة مبيعات قوية خلال الأسبوع الماضي، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، ما يعكس استمرار الثقة بالسوق العقارية في الإمارة، وجاذبيتها للمستثمرين والمشترين، إذ سجلت المبيعات الأسبوعية مستويات طبيعية مقارنة مع تلك المسجلة خلال الأسابيع السابقة.

ووفقاً لبيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي 16.63 مليار درهم، وذلك بعد تنفيذ 4819 صفقة تضمنت مبيعات بقيمة بلغت نحو 12.24 مليار درهم.

وتوزّعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 2850 مبايعة لوحدات سكنية، و388 مبايعة لمبانٍ، و354 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 3592 صفقة. وفي وقت بلغت فيه مبيعات العقارات الجاهزة نحو 7.06 مليارات درهم عبر تنفيذ 1369 صفقة، سجلت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 5.19 مليارات درهم عبر 2223 صفقة.

بدوره، سجل الرهن العقاري 1121 معاملة، بقيمة 3.51 مليارات درهم، موزعة بواقع 831 معاملات لوحدات سكنية، و102 معاملة لمبانٍ، و188 معاملة لأراضٍ. فيما بلغت قيمة الهبات نحو 886.3 مليون درهم، بواقع 106 معاملات، موزعة على 67 معاملة لوحدات سكنية، وسبع معاملات لمبانٍ، و32 معاملة لأراضٍ.

وتصدّرت منطقة «اليلايس 5» قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي بقيمة جاوزت 1.14 مليار درهم، تلتها «اليلايس 1» بنحو 755.7 مليون درهم، ثم منطقة «الصفوح جاردن» بقيمة 708.4 ملايين درهم، و«معيصم الثانية» بقيمة 639.5 مليون درهم.

وحلت «أم سقيم الأولى» خامسة مسجلة 560.4 مليون درهم، تلتها منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 519.4 مليون درهم، ثم «مدينة المطار» بنحو 398.6 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 3» بقيمة 381.7 مليون درهم، ثم «نخلة ديرة» بـ358.9 مليون درهم، بينما جاءت «بوكدرة» أخيراً، مسجلة 297.1 مليون درهم.

وبذلك يصل إجمالي مبيعات أعلى 10 مناطق خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 5.76 مليارات درهم، ما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات في مناطق التطوير الجديدة، إلى جانب الوجهات السكنية الفاخرة في الإمارة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.89 مليار درهم، بعد تنفيذ 466 صفقة. وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مبيعات العقارات نحو 1.44 مليار درهم، لتشكل 76.3% من إجمالي التصرفات العقارية، أما الرهون فبلغت 434.64 مليون درهم، فيما سجلت الهبات نحو 12.32 مليون درهم.

. 12.24 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال 5 أيام.

. 5.76 مليارات درهم مبيعات أعلى 10 مناطق في أسبوع.