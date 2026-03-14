«بيوت» و«دوبيزل»: المرونة والصمود سمة للاقتصاد الإماراتي

كشفت بيانات حديثة صادرة عن منصتي «بيوت» و«دوبيزل» العقاريتين أن بيانات الأسعار تعكس درجة نضج واستقرار سوق العقارات في الإمارات، إذ حافظت أسعار البيع والإيجار على استقرارها النسبي دون تسجيل أي تقلبات استثنائية، مشيرة إلى أن المرونة والصمود يظلان من السمات الأساسية للاقتصاد الإماراتي.

وبحسب البيانات، استمرت أسعار بيع العقارات، سواء في المشاريع على المخطط أو العقارات الجاهزة، في التحرك ضمن مساراتها الطبيعية، فيما بقيت أسعار الإيجارات في كل من القطاعات قصيرة وطويلة الأجل، مستقرة. وأكدت البيانات أن هذا الاستقرار يشير إلى أن المتعاملين في السوق، من مشترين وبائعين، يتبنون رؤية طويلة الأمد، بدلاً من الاستجابة المتسرعة للتطورات قصيرة المدى. وأفادت «بيوت» و«دوبيزل» بأن المؤشرات الحالية تشير إلى أن السوق الإماراتية تتكيّف سريعاً مع المتغيرات.