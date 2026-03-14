22.5 درهماً انخفاضاً في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين

واصلت أسعار الذهب تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي محققة بنهاية الأسبوع الماضي انخفاضاً بين 5.75 و9.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، وليصل إجمالي انخفاض المعدن الأصفر إلى 22.5 درهماً للغرام في أسبوعين.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن استمرار أسعار الذهب في تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، أسهم في تحسين الطلب على مبيعات المشغولات، ودعم نمو الطلب على شراء السبائك.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 613.5 درهماً، بانخفاض قيمته 9.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 568.25 درهماً، بتراجع 9 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 544.75 درهماً، بانخفاض بلغ 8.75 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 467 درهماً، بتراجع بلغ 7.5 دراهم. وبلغ سعر عيار 14 قيراطاً، 364.25 درهما بانخفاض وصل 5.75 دراهم.

من جهته، قال مدير محل «دهكين لتجارة الذهب والمجوهرات»، أشوك بويت، إن «تراجع أسعار الذهب بنسب كبيرة أسهم في تحفيز العديد من المتعاملين على الشراء خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى بدوره إلى تحسين معدلات الطلب على مبيعات المشغولات التي كانت تشهد حالة من بطء الطلب خلال فترات سابقة».

وأوضح أن «الأسواق تشهد أيضاً نمواً في الطلب على شراء السبائك والعملات بمعدلات أكبر، بدعم من الانخفاضات السعرية المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر».

من جانبه، أكد مدير محل «ريكيش لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكيش داهناك، أن «مبيعات المشغولات تشهد تحسناً في الطلب، في ظل تسجيل المعدن الأصفر تراجعاً بقيمة كبيرة في أسعاره خلال الفترة الأخيرة، وهو ما حفز العديد من المتعاملين على الإقبال لشراء مستلزماتهم من هدايا المشغولات».

وأضاف أن «الانخفاضات السعرية أسهمت أيضاً في دعم نمو الطلب على مبيعات السبائك بمختلف فئاتها، في ظل توقعات عدد كبير من المتعاملين باحتمالات توجه أسعار الذهب للمزيد من الارتفاعات السعرية».

وأشار مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانج باليك، إلى أن «التراجع الكبير في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة أسهم في تحسن مؤشرات الطلب على مبيعات المشغولات، خصوصاً مع توجه العديد من المتعاملين لشراء احتياجاتهم من هدايا المشغولات عبر الاستفادة من فترة الانخفاضات السعرية».

وأضاف أن «توقعات عودة الأسعار لتسجيل زيادات جديدة خلال الفترات المقبلة جعل بعض المتعاملين يتجهون لشراء سبائك لأغراض الادخار أو الاستثمار».